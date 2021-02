Poznar ocenil týmový výkon Zlína: Škodova šance? Zapumpoval jsem si

Možná mohl běžet blíž k bráně. Jenže Tomáš Poznar byl po předchozím útoku zadýchaný a tak napřáhl už na hranici šestnáctky. Přízemní pokus utáhl přesně na delší tyč. Svým osmým zásahem v ročníku protivníka zlomil. „Už jsem vařil,“ přiznal, že si na postup dopředu netroufal.

Spoléhal jste na to, že Diviš může rozehrávku pokazit?

„Na videu jsme několikrát viděli, jak Mladá Boleslav postupuje při zakládání útoku. Už takhle chybovala doma s Plzní. Využili jsme toho, že jednu chybu udělala i tentokrát. Vypíchl jsem to a nakonec i zakončil. Sedlo mi to v pravý moment skvěle, zapadlo to úžasně do brány.“

Ulevilo se vám po vítězství?

„Dost jsme se zaměřovali na to, že je tento zápas pro nás nesmírně důležitý. Chtěli jsme odskočit soupeři, který se nacházel v tabulce pod námi a zase zažít pocit vítězství. To jsme splnili a máme z toho velkou radost. I z výkonu. Bylo to týmové. Takto to mělo vypadat už předtím a bodovali bychom dřív. Jsem rád, že jsme to zvládli. Ale byla by chyba se uspokojit.“

Na druhé straně zazdil mega tutovku Michal Škoda. Taky jste už viděl míč v bráně?

„Úplně. Viděl jsem, jak se to k němu vyvalilo. Skočilo mu to na pravou nohu. Když to šlo vedle, přiznám se, že jsem si na půlce trošku zapumpoval. Byla to tisíciprocentní šance, jasný gól. Ale stát se to může, mám pro to pochopení. Levačkou by se asi Michal nemýlil, tu má velice dobrou.“

Když váš spoluhráč Youba Dramé udělal hrubou chybu, povzbudil jste ho. Patřilo to k tomu týmovému pojetí?

„Snažil jsem se, aby neupadal do skepse. Udělal chybu, kterou soupeř nepotrestal. Chtěl jsem, aby si pořád věřil. S tím jsme vstupovali do zápasu. Apelovali jsme na to, abychom si věřili a byli hlavou nahoře.“

Dramé nakonec zařídil dělovkou druhý gól. Má to v noze?

„Zakončení má velice dobré, to je pravda. Je to jeho silná stránka. Teď toho využil na sto procent. Jedna střela šla těsně nad, pak dal břevno a nakonec krásný gól. Spíš má mezery v mezihře. Když ji vyladí, bude jeho výkon ještě daleko lepší.“

Škoda: Podělal jsem to „Nehodnotí se mi to dobře. Chtěli jsme vyhrát, příležitosti jsme k tomu měli. Kdybych svoje šance proměnil, tak jsme vyhráli. Bohužel jsem to podělal a tím pádem jsme prohráli. Určitě jsem měl obě situace vyřešit jinak. Nechci se vymlouvat, prostě jsem to netrefil. Špatně jsem se rozhodl a stálo nás to body. Ta druhá šance? Samozřejmě už jsem to taky viděl v bráně. Myslím, že jsme byli lepší. Nedaří se nám vyhrát, jsem z toho frustrovaný. Teď se musíme připravit na Karvinou a zvládnout to za tři body.“