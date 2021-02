Kozel po další ztrátě: Ofenzivní hráči nejsou nebezpeční. Chybí Potočný?

Jak zápas hodnotíte?

„Nemůžu být spokojený, protože jsme chtěli uspět za každou cenu. Hlavně v prvním poločase to nebyl výkon podle představ. Sice jsme si tam vytvořili dvě šance, ale herně jsme nebyli lepší. Bylo to naprosto vyrovnané utkání. Ve druhém poločase nás probudil až inkasovaný gól po laciné ztrátě. Pak jsme si vynutili tlak, vytvořili šance. Dneska jsme jich měli docela dost, sám Zajíc mohl dát čtyři góly. Bohužel se na to strašně nadřeme, zase jsme nedali gól ze hry. Výkon některých ofenzivních hráčů není dobrý. Když nám někteří chybí, je to velká ztráta.“

Proč dostal tentokrát před Pokorným na pozici pravého stopera přednost Svozil?

„Protože s Pardubicemi jsme dostali tři branky a výkon Pokorného nebyl dobrý. Rozhodli jsme se pro změnu i proto, že Jarda Svozil víc organizuje hru. To jsme tam chtěli mít.“

Z jakého důvodu jste již v prvním poločase střídal Buchtu?

„Nebyli jsme spokojeni s výkonem křídelních hráčů. Sor vypadal v úterý proti Třinci poměrně dobře, chtěli jsme ho vidět v akci. A David působil unaveně, taky hrál v úterý. Nechtěli jsme na změnu čekat až do poločasu.“

Co Buchtovi chybí k tomu, aby si získal větší důvěru a minutáž?

„Není to jen o důvěře a o minutáži. Je to o výkonnosti. Teď hrál třikrát za sebou v základu, ale potřebujeme, aby byli ofenzivní hráči nebezpeční. Tohle tam bohužel není.“

Nedostali jste se do moc do kombinace, neuvažoval jste o dřívějším zařazení Meny?

„Ono to dneska o kombinaci vůbec nebylo, na tom hřišti se to ani nedá. Když se o to snažíte, spíš kazíte. Bylo to vidět i na Teplicích, které tam měly soubojové hráče. O tom to teď spíš je. Pro Pepeho jsou takové zápasy momentálně těžké.“

Od druhé půle hráli na krajích zálohy Sor s Juroškou, do útoku jste neměli koho prostřídat, neukvapili jste se s odchodem Potočného?

„Bez komentáře.“

Je vaším dílčím cílem dostat Šašinku do formy před EURO U21?

„Cílem je dostat ho do formy, aby pomohl Baníku. Samozřejmě potom může pomoct i reprezentaci. My těch variant však momentálně do útoku moc nemáme.“

Překvapuje vás, že Macej, který byl na podzim ve vašem béčku, hraje pravidelně ligu?

„Abych řekl pravdu, ani jsem ho neviděl. U nás byl totiž permanentně zraněný.“

Po Třinci jste zmiňoval náročný program. Jste rád, že se odložil duel se Spartou?

„V současné době asi ano. Věřím tomu, že se nám dají ostatní hráči dohromady a budeme trošku silnější.“

