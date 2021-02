Kučera se vrátil do Ostravy: Pořád tady mám přátele i nepřátele. Bod bereme

Jak zápas hodnotíte?

„Úvod byl solidní, byli jsme aktivní, i když střelecky poprvé zahrozil Zajícem z malého vápna Baník. Přestáli jsme to, potom tam byl Moulis po kličce už za gólmanem, ale Fillo to výborně zachránil. Jinak se hra spíš odvíjela mezi šestnáctkami. Směřovalo to k 0:0, protože oba týmy dobře bránily. Přišla však příležitost po dobrém zisku míče, dotáhli jsme akci do gólu. Věřil jsem, že už to dotáhneme, ale Baník pak ukázal svou domácí rvavost, soubojovost. Chodil do toho, byl nepříjemný. Začaly tam létat centry, přišel tam Stronati a už to bylo na náhodu. Škoda, že jsme se při penaltě nezachovali lépe, souboj se dal lépe vyřešit. Dnes už každý mikrokontakt řeší VAR, je to takové divné... Bod za remízu na Baníku však bereme.“

Pomohla i psychická vzpruha z remízy proti Slavii?

„Stoprocentně. Klukům se lépe dýchá. Bod je v tabulce dobrý, vážíme si ho, ale potřebovali bychom už taky tříbodový zisk. Nemůžeme spoléhat jen na to, že ti pod námi budou prohrávat.“

Po třech letech jste se vrátil do Ostravy, byť jako soupeř. Jaké byly první pocity?

„Vždycky je to taková ta nostalgie. Pořád tady mám hodně přátel, ale asi i nepřátel. (úsměv) Výsledky šly za mnou, tak to ve fotbale chodí. Já jsem teď v Teplicích, dýchám a bojuju pro ně. Bodu si cením, ale Baníku přeju do dalšího zbytku sezony hodně úspěchů, ať sbírá body.“

Jaká byla taktika na Baník, kterému se moc nedaří?

„Hrají diametrálně odlišně doma a venku. V Pardubicích se jim to nepovedlo, ale v poháru postoupili. Mají strašně nepříjemné standardky. Navíc postavili dva útočníky, což jsme čekali. Hledají dlouhými míči hroty, na ně se dotáhnou. Jsou nepříjemní v dobývání brány. Posílají tam hodně centrů, sbírají odražené balony, hledají si to kolem vápna. Do toho jsme je nechtěli pouštět, což se z části dařilo. Až na konci, kdy to už byl vabank.“

Nebyl jste občas nervózní při riskantní rozehrávce na těžkém terénu?

„Těžký terén je teď na hodně hřištích. Chtěli jsme si při rozehrávce nalákat jejich záložní řadu na sebe a dostat se za ně. Jenom nákopy na Stronatiho a Svozila by byly těžké, proto jsme to chtěli hrát trochu jinak. Kdo neriskuje, nic nemá. Soupeř nám zavíral levého stopera Gabriela, ale do žádné markantní ztráty jsme je nepouštěli. Někdy to vyplyne ze hry, na tréninku to ale děláme a budeme dělat pořád.“

V 63. minutě řešil VAR penaltu, věděl jste hned, že nebude písknutá?

„K tomu jsem nepotřeboval ani VAR.“

