Zvrat v Baníku! Trpělivost došla a Kozel skončil. Smetana už zaskakoval

Luboš Kozel se do nedělního rána probudil coby nezaměstnaný. Přestože jeho ukončení smlouvy a vyrovnání s Baníkem bude ještě nějaký čas trvat, kancelář na Bazalech už mu nebude říkat pane. Po remíze 1:1 s Teplicemi skončil. Tolikrát zmiňovaná důvěra a trpělivost vedení klubu vyprchala, ostravský mančaft již vede trenér Ondřej Smetana, jenž se do prestižní role přesouvá z béčka.

Když deník Sport přišel před necelými třemi týdny s informací, že Baník kontaktoval trenéra Pavla Vrbu, jenž na nabídku z milované Ostravy čekal čtvrt roku, ale už bylo pozdě, protože v tu chvíli již kývl Spartě, bylo na Bazalech dusno. „Trenéru Kozlovi jsem slíbil čas, a ten mu také dám,“ ujišťoval majitel klubu Václav Brabec fanoušky a v oficiálním vyjádření na webových stránkách používal slova jako nepravda a nepodložené spekulace.

V sobotu večer Luboš Kozel skončil.

Domácí remíza 1:1 s Teplicemi, kterou navíc Baník po špatném výkonu zachraňoval až v závěru z penalty, byla jeho derniérou. V prestižní a dobře placené funkci, do které z FAČR zamířil za odstupné ve výši téměř jednoho milionu korun, vydržel 14 měsíců.

Hned po dalším nepřesvědčivém vystoupení zasedlo vedení, důvod byl jasný. A musel ho vědět i Kozel, jenž měl pravděpodobně po týden staré blamáži s Pardubicemi nůž na krku. Proto na lavičce opět ty negativní emoce, podrážděnost a nervozita. Od úvodní minuty až do nastavení.

Zisk třicátého bodu v ročníku nestačil, kolem půl deváté večerní už bylo vše oficiální. Až poté odjel z vítkovického stadionu Brabcův bílý mercedes. Mission completed.

„Domníváme se, že jsme trenérskému týmu vytvořili dostatečný dlouhý prostor pro koncepční práci. Nelze ale než si nepřiznat, že výkony a hra týmu měly sestupnou tendenci, místo aby to bylo naopak. Věřili jsme, že po vítězné sérii v prosinci tým nabral sebevědomí, konečně se nastartuje a půjdeme postupně nahoru i herně, ale po zimní pauze znovu nastal celkový pokles,“ vysvětloval na webu Alois Grussmann, sportovní ředitel.

„Je evidentní, že tým je v útlumu a my mu potřebujeme dát nějaký stimul, což je hlavní příčina této změny,“ dodal s odůvodněním.

Grussmann s dalšími členy sportovního úseku pověřilo vedením A-týmu Ondřeje Smetanu, kouče třetiligového béčka, jenž v „covidové“ době v lize už dvakrát úspěšně zaskakoval. Na teprve 38letého dlouhána jdou jen pozitivní reference, k roli v áčku měl stejně postupně směřovat.

Někdejšímu útočníkovi Vítkovic, Liberce, Slovanu Bratislava či Hansy Rostock bude pomáhat trojice s velkou baníkovskou historií: Václav Daněk, Ivo Staš a Jan Baránek mladší. Ten spolu se strýcem Vítem (trenér gólmanů) v realizačním týmu zůstává. Končí asistent Ivan Kopecký.

„Byl bych nerad, aby to vyznělo, že za vše mohou trenéři. Tak to není. Luboš Kozel se svým týmem tady odvedl dobrou práci, výkon na trávníku nakonec vždy odvádí konkrétní hráči. My si ve zbytku sezony musíme vypracovat důkladnou analýzu celého hráčského kádru, a to nejen ve smyslu sportovní složky výkonu, ale i nastavení hráčů ve vztahu k Baníku,“ doplnil Grussmann.

Vztahy a atmosféra uvnitř byly tématem již mnohem dřív, není tajemstvím, že v klubu si Kozel moc přátel nenadělal. Otázkou je, co bude dál. Bude Smetana se svými kolegy jen záskok, nebo za týden v Edenu proti Slavii načne své plnohodnotné angažmá?

Na trhu jsou volná zajímavá jména, třeba Pavel Hapal, Michal Bílek, Jozef Weber či Václav Jílek s Martinem Haškem. Jisté je, že Pavel Vrba to nebude. A šéfa Brabce to mrzí dvojnásob…

Baník - Teplice: Stronati nekompromisně srovnal z penalty, 1:1