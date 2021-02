Klusáček: Bod je ztráta. Okřikl Horejše, Vodháněl na odchodu z Vršovic

Jaký to byl zápas?

„První poločas byly Budějovice lepší, i když tam nebylo moc šancí, tak byly aktivnější a měli jsme s tím problémy. Hlavně s odskakováním Alvira do zálohy. V poločase jsme udělali dvě střídání a vypadalo to dobře. Když David Bartek proměnil svoji šanci, věřil jsem, že to dotáhneme. Bohužel jsme naivním faulem soupeři nabídli penaltu a je z toho už třetí domácí remíza.“

Je bod zisk, nebo ztráta?

„V domácím prostředí je málo nabírat body po jednom. Věřili jsme, že můžeme definitivně odskočit ze spodku, ale po bodu to přibývá pomalu. Za mě je to ztráta, za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát.“

SESTŘIH: Bohemians - České Budějovice 1:1. Oba týmy nevyhrály v lize potřetí za sebou Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zápas byl emotivní na lavičkách. Pokřikovali jste na sebe s Davidem Horejšem, co se vám nezdálo?

„Je to takový nešvar, který se rozmáhá. Trenéři komentují každý sporný moment a já to nechápu, furt řešíme auty na půlce, tak jsem mu řekl, ať se zklidní. Po zápase jsme si to vyříkali, ale vadí mi to.“

Jak jste vnímal atmosféru a zrušení tribuny štafle?

„Hrozně mě to mrzí, protože jsem věřil, že dneska vyhrajeme a vítězství budeme moct věnovat právě fanouškům na štaflích, protože to jsou hrozní obětavci. Bohužel situace je, jaká je. Za sebe musím říct, že souhlasím s nápisem, který se ve Sportovní ulici objevil.“

Do druhé půle jste poslal Bartka s Dostálem místo Vaníčka s Pulkrabem. Sestava vypadala defenzivněji, ale šancí bylo naopak víc. Jaký byl váš záměr?

„První půle nám systémově nevycházela. Alvir nám odskakoval doprostřed pole a my jsme propadali. Zařazením Davida Bartka na křídlo jsme získali aktivitu při dostupování, dostali jsme se do hry a David byl odměněn brankou. David má za sebou skoro čtyřměsíční pauzu a jeho zranění je takového charakteru, že s ním musíme pracovat opatrně. Proto dostává příležitost po menších dávkách.“

Ale vedení jste neudrželi, jak jste viděl penaltovou situaci?

„Z lavičky to nebylo úplně vidět, ale pokud tak rozhodčí rozhodl, penalta pravděpodobně byla. Je to zbytečná hektika a nesmyslné řešení situace, kdy je soupeř zády k brance. Už zákrok Davida Bartka na trestný kop, který předcházel, byl přemotivovaný. Musíme zachovat chladnou hlavu, v takové situaci je to dárek pro soupeře.

Bohemians - České Budějovice: Penalta! Krch ukopl míč Valentovi a trefil i nohu protihráče Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jaká je situace okolo Jana Vodháněla? Je zdravý, ale místo zápasu hrál tenis.

„Honza je na odchodu z klubu. Řekl to majiteli s tím, že za Bohemku nechce hrát a chce odejít. Dodal, že nevěří majiteli klubu, sportovnímu řediteli ani trenérovi. Je potřeba zmínit, že má smlouvu do konce kalendářního roku, takže to nebude podle pravidel, které si představuje jeho agent, ale podle karet, které má v ruce Bohemka.“

Sportovní ředitel Držmíšek ale nedávno ve videu fanouškům říkal, že nabídku smlouvy Vodháněl má.

„Neznám podrobnosti, ale klub souhlasil s podmínkami, které přišly z Honzovy strany. Je mi záhadou, že se na smlouvě nedomluvil a je to celé takhle vyhrocené.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 72. Bartek Hosté: 79. Čolić Sestavy Domácí: P. Le Giang – Bederka, Hůlka, Krch (86. V. Novák) – Vaníček (46. Bartek), Jindřišek (C), Hronek (86. Keita), Květ, Vondra – Pulkrab (46. M. Dostál), Necid (80. Puškáč). Hosté: Vorel – Čolić, Králik (C), Talovierov (75. Mršić), Skovajsa – M. Valenta (87. Čavoš), Javorek (68. Vais), L. Havel, Havelka – Brandner, Alvir. Náhradníci Domácí: Bačkovský, Bartek, Keita, Novák, Dostál, Köstl, Puškáč Hosté: Drobný, Novák, Čavoš, Vais, Jánošík, Mészáros, Mršić Karty Domácí: Bartek, Jindřišek Hosté: L. Havel Rozhodčí Hocek – Paták, Hrabovský Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Bohemians - České Budějovice: Čolič proměnil penaltu! Le Giang sice správně odhadl směr, na míč ale nedosáhl, 1:1