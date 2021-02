Kouč Karviné vypucoval hráče: Někteří byli jako na vesnickém pouťáku

Karvinští těžko kousali porážku v Mladé Boleslavi. Zlobili se sami na sebe, trenér Juraj Jarábek vypucoval svůj tým. „U některých hráčů mi to připadalo, jako by si šli na vesnici zahrát pouťák. To si vyříkáme, takový přístup nelze opakovat,“ mračil se Jarábek po prohře 0:2 mezi boleslavskými paneláky.

Úvod měla Karviná v Mladé Boleslavi jakžtakž obstojný, jenže záhy úplně odpadla. V 17. minutě fauloval Michal Papadopulos Michala Škodu, pískala se penalta, kterou proměnil Tomáš Ladra. „Pak jsme měli asi nejhorší fázi za dobu, co jsem v Karviné. Absolutně nám vázla organizace, chyběla agresivita, prohrávali jsme souboje. S takovým přístupem navíc bez běhání bychom asi daleko nedošli,“ nevěřil trenér hostí Juraj Jarábek.

Boleslav v této pasáži soupeř úplně přejela, Jaromír Zmrhal přidal druhý gól. Domácí pohrdali dalšími příležitostmi, Karviná se vařila. „Nejhorší poločas za dobu, co jsem v Karviné. Nebyli jsme vůbec nikde, vyhořeli jsme. Měli jsme problém s každým získaným míčem domácích. Byli jsme pozdě u odražených míčů, neměli jsme za první poločas snad ani jeden. Nevím proč,“ přidal podobně trpké hodnocení brankář Petr Bolek.

„To, co se dělo v prvním poločase, je obrovská naše chyba. Bylo to víceméně na jednu bránu. Chystali jsme se na jejich výborné brejky, věděli jsme o nich a oni nás z nich cvičili. Řekli jsme si, jak máme hrát, ale předváděli jsme úplně něco jiného,“ štvalo Bolka.

Jarábek cítil, že někteří přistoupili k utkání laxně. „U některých hráčů mi to připadalo, jako by si šli na vesnici zahrát pouťák. To si vyříkáme, takový přístup nelze opakovat,“ podotkl naštvaný karvinský stratég.

Druhá půle byla ze strany hostí povedenější, ostatně Jarábek vystřídal o přestávce tři hráče. Gólový efekt ale nepřišel, Karviná prohrála 0:2. „Naše celá levá strana byla na vystřídání, to je prašť jako uhoď. Viděl jsem hodně špatných výkonů. Chyběl nám celý střed, vzadu máme problémy s rychlostí. Střídání nám pomohla, zase jsme chytali zajíce za ocas, v Teplicích se nám to povedlo, tady ne. Kdybychom dali gól na 2:1, Boleslav by znervózněla, ale neměli jsme nárok. Příčinou byl přístup, Boleslav šla na krev,“ upozornil Jarábek.