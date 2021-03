Případ Vodháněl: místo fotbalu tenis. Nevěří vedení, možností je málo

Remíza z nadějně rozehrané partie. První gól uzdraveného veterána Davida Bartka po půl roce. Zákaz fanoušků na štaflích a peprný vzkaz „Udavači všech zemí, vyl***e si p***l!“ pověšený na zeď stadionu.

Všechna tahle témata ze sobotního duelu Bohemians s Českými Budějovicemi přebilo jiné, mnohem třaskavější: Jan Vodháněl v zelenobílém týmu končí.

„Honza je na odchodu z klubu. Řekl to majiteli s tím, že za Bohemku nechce hrát a chce odejít. Dodal, že nevěří majiteli klubu, sportovnímu řediteli ani trenérovi,“ řekl na konci pozápasové tiskovky Luděk Klusáček, kouč Bohemians. Vodháněla naposledy postavil zkraje února proti Brnu, další utkání proseděl mezi náhradníky a pak dvakrát už ani nebyl v ligové nominaci.

Pikantní je, že Vodháněl má smlouvu do konce roku. Klub svému klenotu před Vánoci nabídnul novou, on však odmítl. Proč? Vodháněl deníku Sport potvrdil, že je na odchodu, ale o detailech mluvit nechtěl: „Už je to vyřešené a tím to pro mě končí.“ Stejně tak jeho agent Harald Schiestl.

„Podmínky nadstandardní smlouvy si určil sám Honza. My jsme je přijali. Stal by se nejlépe placeným hráčem novodobé historie klubu. Byla tam i výstupní klauzule podle jeho představ. Přesto nepodepsal,“ vzkázal na klubovém Facebooku sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

„Je mi záhadou, že se Honza na smlouvě nedomluvil a je to celé takhle vyhrocené,“ žasl Klusáček.

Co dál s Vodhánělem? „Vzhledem k tomu, že u nás má smlouvu, nebude to podle pravidel, které si představuje jeho agent, ale podle karet, které má v ruce Bohemka,“ zdůraznil Klusáček.

Nabízelo by se přeřazení do béčka, což je pro rebely v Česku běžný test, ovšem třetiligová rezerva Bohemians kvůli státním restrikcím souvisejícím s koronakrizí nehraje. Pak je tu jedna reálnější varianta: klub Vodháněla prodá, on obětuje jaro a od nové sezony bude působit jinde. Kdyby šel cestou výpovědi, mohl by v krajním případě dopadnout jako Martin Hašek junior, jenž si proti sobě poštval sparťanský národ a nehrál víc než rok. A fotbalové soudy? Ty Bohemians hrozí už v případě Haškova bratra Filipa, jenž v zimě dostal svolení hledat si nové angažmá, přestože chtěl zůstat v áčku. Podle klubu do něj dál patří, jenže záložník to cítí jinak.

Tak či tak, Vodhánělova tříletá epizoda v Ďolíčku podle všeho spěje k epilogu. Čiperného leváka si do Bohemians v létě 2018 přivedl trenér Martin Hašek, byli spolu už na druholigové štaci ve Vlašimi. Minulá sezona byla pro Vodháněla nejlepší v životě, pěti góly a třemi asistencemi pomohl „klokanům“ do finále skupiny o Evropu. Loni v zimě mohl odejít do Philadelphie a stát se čtvrtým Čechem v Major League Soccer, ale víc než patnáct milionů korun v Ďolíčku odmítli.

„Amerika by byla nad všechny moje sny,“ vyznal se Vodháněl před půl rokem. „Ale jsem mladý, nějaká zajímavá nabídka z Česka nebo ciziny ještě může přijít.“ Teď by se mu hodila.