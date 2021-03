Koubek: Kozel Baníku nevtiskl svůj rukopis. Trpišovský má novou zbraň

Jaké momenty vás zaujaly o víkendovém kole?

„Vypíchl bych z mého pohledu čtyři nejhlavnější. Trenérskou výměnu v Baníku, zápas Plzně v Brně, výhru Boleslavi s Karvinou a triumf Slavie na Slovácku.“

Po domácí remíze 1:1 s Teplicemi skončil na ostravské lavičce Luboš Kozel. Jde o pochopitelný krok?

„Rozumím mu. Šeptandou to bylo již nějaký čas avizované. Managementu Ostravy došla trpělivost a Luboš Kozel padl. Ve fotbale běžná věc, a tudíž žádná tragédie. Sám jsem to v kariéře zažil a vím, že někdy, když řemeslu dáváte sto procent, výsledku tomu neodpovídají. U Luboše to nebylo jinak. Prostě se mu za čtrnáct měsíců, přes dílčí záblesky, nepodařilo naplňovat vize, na kterých se s vedením v začátcích domluvil. Tím největším úkolem byl očekávaný progres ve změně herního projevu Baníku. Ten se však nedostavil.“

Tušíte proč?

„Je to jednoduché. Rukopis Luboše tak dobře známý z působení v pražské Dukle se ostravskému klubu vtisknout nepodařil. Poslední týdny už to byla opravdu agonie a trápení. Při otázce proč se můžeme na dálku jenom domnívat, zda trenérova fotbalová filozofie byla ta, která správně pasovala na baníkovskou hráčskou typologii, navíc v práci ve specifických ostravských náročných podmínkách. Vím, o čem mluvím, poznal jsem je. Do svědomí si ale musí sáhnout i hráči. Zažil jsem v Baníku Bolfy, Neuvirthy, Řezníky, Lukeše, Marky, Ličky, Varadi a další. Těm jsem nemusel nic říkat o nasazení a bojovnosti do roztrhání těla. Ti by za Baník padli. U řady hráčů současnosti to bohužel postrádám. Lubošovi přeji hodně štěstí na další štaci.

Plzeň vyhrála v Brně 1:0, vnímáte zlepšení v její hře?

„Proti zlepšujícímu a odhodlanému Brnu podala velmi slušný výkon. Vypíchl bych především