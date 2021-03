Kouč Baníku Smetana: Stojím nohama na zemi, ale kdybych se bál, netrénuju

Nemá licenci, ale energie mu nechybí. Bylo to vidět hned na první tréninkové jednotce v roli šéfa ligového mužstva, které převzal v sobotu večer po remíze 1:1 s Teplicemi. Zažívá hektické dny.

Už jste to vstřebal?

„Plně si uvědomuji, kde jsem, v jaké organizaci, s jakou historii a fanouškovskou základnou. Ve městě jsem vyrůstal, žiju tady. Uvědomuji si, co Baník pro lidi znamená, jaký to má ohlas. Mám i hodně kamarádů, kteří jsou zapálenými fanoušky Baníku. Rozhodně nemíním hazardovat se svým jménem a už vůbec ne se značkou Baník. Musím říct, že si vážím důvěry vedení, které nějak ocenilo mou práci a mé výsledky. Navíc v pozici trenéra B-týmu musíte počítat, že může nastat třeba dočasná změna a záskok u áčka. Kdybych se toho bál, nemohl bych být ani trenér B-týmu. Podstatné je, že jsem ve svém přirozeném a blízkém prostředí, což je fotbal. Jsem v něm od dětství, nejvíce mu rozumím, nejvíce mě baví. Za to jsem rád.“

Měl jste hned jasno, že výzvu přijmete, nebo jste třeba kvůli chybějícím zkušenostem trošku váhal?

„Vůbec jsem se nerozmýšlel. V Baníku jsem maximálně spokojený, cítil jsem důvěru vedení už v pozici trenéra B-týmu.“

Takže je to krok mezi trenérskou elitu, který nešlo neudělat?

„Ne, ne. Stojím nohama na zemi. Řekl jsem už po Příbrami, že vím, kam patřím. Přede mnou je dlouhá cesta. Je to možná krůček k tomu, abych se prosadil, ale rozhodně se nepovažuji za ligového trenéra. To říkám úplně v klidu, protože mám respekt k trenérům, vím, jak je to náročná práce, jaký to je tlak, těžké rozhodování. Ostatní trenéři, kteří jsou v lize několik let, jsou na jiné úrovni. Vemte si třeba trenéra Radu, který má dlouhodobě zápal už tolik let. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale v předdůchodovém věku bych chtěl mít taky takovou energii.“

Asistenty jste si vybral sám, nebo vám byli přiděleni?

„Ke složení realizačního týmu jsme došli spolu s vedením. Ivoš Staš je člověk, na něhož se mohu spolehnout. A pokud jde o Vencu Daňka, tak toho znám možná od svých dvaceti let. Několikrát mě trénoval, třeba ve Vítkovicích a ve Fulneku. Přichází s tím, že to byl výborný útočník, a my potřebujeme mužstvo oživit.“

Řeklo vám vedení, že jste jen záskok, nebo plnohodnotný kouč s dlouhodobou důvěrou?

„O tom jsme se nebavili. Měl bych se vzdělávat, nabírat zkušenosti. Jak dlouho u týmu budu, neřeším. Co bude, bude. Nechci říct, že jsme tady na stálo, ale ani dočasně. Beru to zápas od zápasu a trénink od tréninku.“

Co vám ukázala první jednotka?

„Chuť pracovat, energii, kluky fotbal baví. Mají zájem plnit pokyny a pracovat. Je vidět, že jsou to ligoví fotbalisté, kteří jsou tady, protože fotbal milují. Bez chutě a chtíče by se nikdo z nich na takovou úroveň nedostal. První trénink byl hlavně seznamovací rozjížděcí. Myslím, že to hráče i bavilo, což je plus.“

Nastavili jste si nějakou interní ambici?

„Jdeme značku Baníku zvedat každým tréninkem a zápasem. Budeme pracovat a posouvat se. Ale abych měl já nějaké ambice v mém postavení, nebo abych říkal, že chceme jít v tabulce výše? To ne, nezlobte se. Myslím, že se nehodí, abych něco takového pronášel. Uvědomuju si, kde jsem, v jaké organizaci a co tenhle klub znamená pro majitele i fanoušky. My se budeme snažit, abychom v každém zápase byli maximálně úspěšní a získali maximální počet bodů.“

Jak to máte s licencí?

„Musím si ji dodělat. Čekám, až se otevře kurz, a pak půjdu na přijímačky.“

V týmu je několik vašich vrstevníků, Jan Laštůvka je dokonce o dva měsíce starší. Sjednáte si respekt?

„Věřím, že když po hráčích budu chtít věci, které jsou správné, dávají smysl a přinášejí výsledky a výkony, tak s tím nemůže být žádný problém. Hráči jsou profíci. Vždy jsem po hráčích chtěl, aby příprava i naše hra dávala všem smysl.“

Laštůvka, Fleišman i Fillo patří k lídrům. Budou těmi, kdo by vám měli nejvíce pomoct?

„Samozřejmě, kdo jiný?“

Jak jste myslel své věty na oficiálních webových stránkách o tom, že je třeba si s některými hráči promluvit o jejich práci v Baníku? A už to proběhlo?

„Já jsem úplně tohle neřekl, že bych si musel s hráči promluvit. Musíme si promluvit o tom, jak se budeme chtít prezentovat, jak budeme hrát. O jejich přístupu a angažovanosti. Ale že bych konkrétně já měl do někoho střelit a něco změnit, to ne. Udělali jsme teď tlustou čáru a budeme se bavit s jednotlivci, co po nich chceme. Tamto bylo vytažené z kontextu.“

Baník už jednou na ligového trenérského debutanta vsadil, Radim Kučera u týmu nevydržel ani sezonu. Není FCB pro začínající kouče velkým soustem?

„Nedávejte mě do jeho role. Radim Kučera tady byl v úplně jiné roli a situaci. Už byl trenérem s licencí, se vším. Radim Kučera je o mílové kroky někde jinde, což nyní dokazuje tím, jak pracuje v Teplicích a jak pracoval i v jiných angažmá. To přirovnání by nemělo vůbec zaznít.“

Dobře, tak se veřejnosti představte, jakým trenérem jste vy.

„To vám neřeknu, ještě jsem to totiž neřekl ani hráčům, i když ti už mě samozřejmě trošku znají.“

Ale asi už tušíte, co je třeba nastartovat ze všeho nejdřív.

„To jsou věci, které musíme říct nejprve klukům. Za týden se o tom můžeme bavit.“

Jako bývalý útočník však asi budete chtít zlepšit ofenzivu, že?

„Na to se rozhodně zaměříme! Už víme, že je potřeba ji zjednodušit, budeme se tomu na tréninku věnovat. Tým je připravený, měl velmi kvalitního trenéra, takže pro mě je jednodušší střelit do ofenzivní fáze.“

Může ji vylepšit Yira Sor, jehož jste měl v béčku a nedávno jste ho veřejně chválil?

„Každý ji může vylepšit, ale konkrétně Sor se tu objevil před měsícem a půl. Určitě to nemůže být hráč, který hned potáhne Baník. Je mladý, má spoustu nedostatků i potenciál. Takže je třeba s ním pořád pracovat.“

Žádal jste Luboše Kozla po jeho konci o nějaké informace?

„Ne, já jsem u týmu byl. Znám ho, znám způsob hry i hráče. Hodněkrát jsme to spolu rozebírali.“

Kdo je váš vzor?

„Trendy jsou jasně dané. Klopp, Tuchel, u nás Trpišovský, Svědík... Jejich fotbal je mi blízký.“

Právě na Slavii vás čeká ostrý debut.

„Aspoň to budeme mít za sebou.... Ale vážně: jdeme na evropský tým, to je bez debat. Co více si přát? Já jako hráč bych dal všechno za to, kdybych mohl být v základní sestavě proti takovému týmu, rval bych se o to. Nemůže být hezčí zápas v české lize než na jejich hřišti.“

Pavel Vrba tam kdysi při své premiéře schytal debakl 0:7...

„Fakt? Tak to děkuji, že jste mi to řekl. Samozřejmě udělám všechno proto, aby to tak nedopadlo.“

Mimochodem, proč jste jako Ostravák nikdy nehrál za Baník?

„Rodiče mě dali jako dítě do Vítkovic, i když Baník byl samozřejmě lepší. Měl jsem to do Vítkovic blíž, tak jsem hrál tam a byl jsem Vítkovičák. Když nad tím tak přemýšlím, tak bych v žákovském nebo dorosteneckém věku na Baník, kde byla ta kvalita nesrovnatelně lepší, stejně asi ani neměl.“

Nejste příliš skromný?

„Ne, to je realita. Musel jsem si to, abych se někam dostal, hodně odpracovat. Nebyl jsem v žákovském či dorosteneckém věku talentovaný hráč.“