Citlivý tvrďák Limberský. Co řekl kouči, když po noční akci nesměl hrát?

Čtyři sta. Panečku, to je pořádná porce utkání! Od víkendu ji má v české lize na kontě plzeňský obránce David Limberský, jeden z nejsledovanějších tuzemských hráčů – ať už kvůli výkonům na hřišti, nebo... mimo ně. Pokud nastoupí v sobotu proti Olomouci, načne pátou stovku, a otázkou je, jaké číslo bude svítit na konci jeho kariéry. „Má na to, aby ještě sezonu za Plzeň hrál,“ míní jeho bývalý trenér Roman Pivarník. „Navenek působí jako velký tvrďák, ale uvnitř je hodně citlivý člověk,“ charakterizuje dlouholetého plzeňského obránce, jenž má smlouvu s Viktorií do konce sezony.