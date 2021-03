Hložek jde opět do akce! Kam ho Vrba zařadí? Experti ho v útoku nevidí

Adam Hložek a Ladislav Krejčí I. slaví branku do sítě Karviné • Pavel Mazáč / Sport

Adam Hložek se vrátil do sestavy Sparty • Pavel Mazáč (Sport)

Adam Hložek slaví trefu do sítě Jablonce s nahrávajícím Michalem Trávníkem • Pavel Mazáč (Sport)

Soupeři, na špičky! Do sparťanského muničního skladu se vrací zbraň hromadného ničení. Podle informací deníku Sport je na spadnutí comeback Adama Hložka, k dispozici by měl být už pro úterní ligový duel s Příbramí. Pro Letenské, kteří osnují šturm za kvalifikací o Ligu mistrů, to je vítaná vzpruha. Aby ne! Jen pro připomenutí: tenhle osmnáctiletý klučina v úvodu sezony za šest startů nasázel čtyři góly a přidal čtyři asistence. A Pražané s ním v sestavě všechny zápasy vyhráli… V zamčené části článku pro iSport Premium najdete i názory tří oslovených expertů na otázku, kam Adama Hložka v sestavě zařadit.