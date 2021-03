Vrátit Spartu do Ligy mistrů i bitva se Simou. Co Hložka čeká na jaře?

Přiblížit Spartu k LM

V létě to budou čtyři roky od chvíle, kdy Sparta naposledy hrála předkolo Ligy mistrů. Na postup do skupinové fáze čeká od sezony 2005/06. Nyní však mají Letenští nabito, aby se minimálně do boje o postup vrátili. Rival posledních let Viktoria Plzeň strádá a kádru šéfuje Pavel Vrba, jenž zkrátka ví, jak na to. Hložek může při jarním sprintu do 2. předkola vypomoct jako svěží posila z vlastních řad.

„Než se zranil, byl klíčovým hráčem. Jeho zařazení zpátky do sestavy bude pro Spartu velkým pozitivem,“ těší se Tomáš Jun, bývalý útočník Pražanů. Někdejší mládežnický reprezentant Petr Nerad přikyvuje. „Nemusíme si nic nalhávat – hra Sparty s Hložkem a bez něj byla výrazně jiná.“

134

V Evropské lize odehrál Adam Hložek zatím jen odvetu 3. předkola v Trabzonsporu a poločas proti Lille v základní skupině. Proti Turkům skóroval, proti francouzskému celku u gólu asistoval.