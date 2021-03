Zraněný Poznar o Hubníkovi: Na hřišti nezná kamaráda. Potočný zapadl super

Druhá výhra v řadě vykoupená zraněním nejlepšího střelce. Zlín přišel v Olomouci o osmigólového Tomáše Poznara (32), jenž si po souboji s Romanem Hubníkem poranil rameno a start v sobotu proti Bohemians je nepravděpodobný. Dlouho však mimo nebude, už se s omezením zapojil do tréninku. „Nakonec je to jen malý úraz, nic vážného. Kosti se nehnuly,“ ulevilo se útočníkovi.

Před utkání se Tomáš Poznar s olomouckým stoperem Romanem Hubníkem jako kapitán s kapitánem přátelsky pozdravil a po půlhodině mu bývalý spoluhráč málem urval rameno. „Byla to rána. Lekl jsem se, hned to zatuhlo,“ líčil ve čtvrtek. „Roman do toho šel jako blázen. Povalil mě, pak ještě přilehl a dorazil. Je důrazný, hraje tak,“ pokrčil smířlivě rameny.

Už ve 32. minutě musel Poznar střídat. Hubník se mu sice neomluvil, ale nestěžuje si. Jeho styl dobře zná. „Nezlobím se,“ potvrdil. „Byl to ostrý souboj, v tu chvíli jsem měl bohužel smůlu. Nedá se nic dělat, i to patří k fotbalu. Hubňa je typ, že při vstupu na hřiště přepíná a nezná kamaráda. To je ale dobře, zdobilo ho to celou kariéru,“ chápal nekompromisní přístup protihráče.

Bolestivě pochroumané rameno ihned prohlédli odborníci v nemocnici v Olomouci, kam se nechal Poznar odvézt z Androva stadionu sanitkou. Domů pak odjel s tátou, který za ním na Hanou dorazil. „Snažím se ho dávat přes bolest do pucu. Uvidíme, jak rychle se to podaří, aby mě to při hře nelimitovalo,“ podotkl.

Hned v sobotu to půjde těžko. Fastav se proti Bohemians nejspíš bude muset bez útočníka číslo jedna obejít. „Je to o mém pocitu. Pokud budu cítit nějaký limit, do zápasu nepůjdu,“ ujistil.

Na comeback kouč Bohumil Páník tlačit nemusí, dvě vítězství po sobě vrátila do klubu dobrou náladu. Zlín je prozatím z nejhoršího venku, vyskočil na jedenácté místo a na první sestupovou příčku si hlídá jedenáctibodový náskok. Jeden týden a všechno je jinak. „Dostali jsme se v tabulce pravdy na plus tři. Je to obrovsky důležité pro hlavy hráčů,“ shrnul Páník po triumfu 1:0 v Olomouci.

Výhru zařídil z pokutového kopu Roman Potočný. Obvyklý exekutor Poznar totiž v Liberci „desítku“ neproměnil a v předstihu avizoval, že je příště ochoten uvolnit místo zimní posile z Baníku. To se také po souboji Víta Beneše s Youbou Dramém stalo.

„Šel jsem za Romanem a řekl jsem, ať si penaltu vezme, dá gól a pořádně to nastartuje,“ popsal. „Myslím, že mu branka hodně pomohla a pomůže i do budoucna. Na tréninku pak vypadal v koncovce daleko sebevědoměji. Pracuje poctivě, super mezi nás zapadl,“ všiml si.

Potočnému věří také v bitvě s Bohemians. Klidně by si na něj i vsadil. „Kdybych si měl tipnout, kdo dá v utkání gól, tak Roman,“ usmál se. Trefu z pokutového kopu prý bere útočník pocitově stejně, jako kdyby napálil ze třiceti metrů šibenici. „Gól je gól. Aspoň já to tak vnímám. Když se třeba déle nedaří a pak se povede skórovat z penalty, povzbudí vás to a nakopne. Najednou je špatná série pryč. Pro psychiku je to stejné jako gól ze hry,“ ujistil Poznar.

