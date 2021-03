Případ Brabec v Plzni: chystá se letní rozchod. Nadstandardní plat, ale...

Po hlavičce Aleše Čermáka si královéhradecký brankář srazil míč do vlastní sítě • Pavel Mazáč / Sport

Ze svazku měly profitovat obě strany. Vzájemně si pomoci. Vztah mezi Plzní a Jakubem Brabcem však míří kamsi k deziluzi a k předpokládanému letnímu rozchodu, byť konec smlouvy je datován do června roku 2022… „Kuba je nadstandardně placený, ale nepodává adekvátní výkony. Cítím z něj velkou nejistotu. Předčasné ukončení spolupráce by dávalo smysl,“ uvažuje někdejší reprezentační bek Julius Bielik. Současný kapitán měl Viktorii dotáhnout buď k trofeji, nebo do pohárové Evropy. Ani jedno se za dva roky nestalo.