Cíl je teď v létě z Plzně odejít, tvrdí Brabcův agent. Za Vrbou do Sparty?

Mohl hrát ve Francii, Turecku, či Bulharsku, jenže Plzeň za Jakuba Brabce chtěla 4,5 milionu eur, což žádný zájemce nedal. Snu o dalším zahraničním angažmá se však reprezentační stoper nevzdal. „V Plzni to vědí,“ říká jeho agent Ondřej Chovanec, který se v rozhovoru pro iSport Premium vyjádřil i k případnému pikantnímu návratu do Sparty.

Proč Jakub Brabec není sportovně ve své kůži?

„Na začátku jara se možná trošku svezl s horší formou Plzně, ale nemyslím si, že by teď nebyl ve své kůži. V posledních zápasech šel nahoru a hrál úplně v pohodě. Zvednul se a s ním i celá Plzeň.“

Trochu vám budu oponovat – proti Bohemians zavinil penaltu, v Brně si dal málem vlastní gól…

„S Bohemkou vyskočil Kuba do hlavičkového souboje asi s padesátikilovým chlapcem a hrál ho tělem, co to bylo za penaltu?! To vám zase budu oponovat já. A jestli si dal málem vlastní gól – někdy holt obránce něco hasí a může se to stát. Ale vlastní gól si nedal, v Brně vyhráli, s Bohemkou taky a pohár zvládli. Věřím, že se Plzeň ještě dotáhne do trojky.“

Jak snáší kritiku na svou osobu?

„Asi si byl dobře vědomý, že se to vždycky sveze na něj jako kapitána a lídra týmu, že nezvládali především venkovní zápasy a že to měli uhrát zkušeněji. Ale je to pohodový a oblíbený kluk, kabinu dělá jak ve svém klubu, tak v nároďáku. Je soudný, a pokud ví, že mu něco nevyšlo, nikde se neschovává.“

Změnila se nějak jeho pozice v očích Adriana Guľy?

„Na podzim ho trenér dvakrát podle mého soudu necitlivě vyndal ze sestavy,