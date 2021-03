Příbram se dál topí a Horváth žasne: Opakujeme pořád stejné chyby

Deset zápasů bez vítězství, předposlední místo a na příští týden vyhlídka bitev na Spartě a Baníku. Situace Příbrami zůstává kritická, tým z hornického města v sobotu doma prohrál s Libercem 0:2 po dvou gólech inkasovaných během minuty a půl. „Vůbec to není příjemné,“ přiznal trenér Pavel Horváth. Z hlasu čišel smutek a není se co divit, jeho chlapci za celý zápas stihli jedinou přímou střelu na branku. Martin Nový sice trefil břevno, ale to bylo všechno.

Neříkal jste si, jak by se zápas mohl vyvíjet, kdyby Nového rána skončila o pár centimetrů níž?

„To jsou jen kdyby…“

Co rozhodlo?

„Myslím, že situace s prvním gólem Liberce a šikovnost Jakuba Peška. Určitě jsme to mohli lépe ubránit.“

A druhý gól, který přišel jen devadesát vteřin nato?

„Michal Sadílek to trefil krásně, tohle bylo na potlesk. Gól na 0:2 nás zastavil úplně, už jsme neměli sílu na obrat. Přitom na tréninku děláme pořád to samé, abychom byli konsolidovaní a měli lepší postavení než soupeř. V tomhle kontextu je trochu zarážející, že opakujeme pořád stejné chyby.“

Přitom první poločas byl ještě docela vyrovnaný.

„Věděli jsme, co Liberec bude hrát, a první půli jsme až na pár zaváhání zvládli. Druhý poločas byl až do gólů taky vyrovnaný, jenže pak jsme dvakrát inkasovali a bylo hotovo. Rozhodl nedůraz a to, že vždycky spoléháme na to, že to někdo ubrání. Jenže neubrání.“

Nepomohlo ani přeskládání obrany v čele s brankářem Jakubem Šimanem, jenž v šestadvaceti chytal svůj první ligový zápas. Proč?

„Hledám optimální složení obrany, protože nevyhráváme a neustále dostáváme góly. Obránce Jirka Mezera hrál ligu taky poprvé a měl dobrý zápas. A Kuba Šiman? Dostal dva góly, ale taky něco pochytal. V nich problém nebyl.“

A v čem tedy?

„Nebyli jsme důslední tak, jak bychom měli být. Vždycky něco podceníme a vymstí se nám to.“

