ONLINE: Baník - Slovácko. Ostravané touží po první výhře v lize, zapíšou tři body?
Baník srdnatě bojuje o Evropu, leč v domácí soutěži zaostává. Za tři úvodní zápasy ještě nemá na kontě jediné vítězství, a tak se o něj snaží v 6. kole proti Slovácku. V tabulce mají pouze zapsaán jeden bod za remízu s Duklou. Celek z Uherského Hradiště měl radost ze tříbodového vítězství jen jednou, a to v minulém kole, když doma v nastavení rozhodl proti Teplicím. Utkání ve Vítkovicích se rozehrává v 17:30, ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu