V Plzni začal pálit zabiják Beauguel: Chci být nejlepší střelec ligy!

Francouzský čahoun ožívá! Jean-David Beauguel vstřelil třetí ligový zápas po sobě branku a pomohl Plzni ke třem bodům. Vyšvihl se do základní sestavy a s devíti ligovými trefami vévodí západočeským střelcům. Osmadvacetiletý útočník míří ještě výš, rád by na konci sezony vyhrál titul krále střelců FORTUNA:LIGY. „Udělám pro to všechno,“ slíbil po sobotním skalpu Sigmy Olomouc (1:0).