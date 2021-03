Smůlovatý návrat! Hubník tečoval rozdílovou trefu. Nešťastné, zoufal si

Poprvé od letního odchodu z Plzně vyrazil k soutěžnímu zápasu do Doosan Areny. Jako soupeř. Jako hráč, který chce loupit. Nepovedlo se to. Roman Hubník musel vstřebat porážku 0:1. Rozdílové trefě Jeana-Davida Beauguela navíc pomohl nešťastnou tečí… „Dostal se zpoza Poulola, chtěl jsem blokovat střelu, bohužel jsem to tečoval Mandymu (Mandousovi) do rukavic a míč skončil v bráně…,“ popsal nejzkušenější olomoucký hráč nepříjemný moment v rozhovoru pro kanál O2 TV.

Jaké to bylo stát v plzeňské aréně na opačné straně?

„Byl to pro mě zvláštní pocit přijít do jiné kabiny, ale už jsem v roli soupeře, člověk to tak musí brát. Každý si ze mě dělal srandu, že musím odbočit uvnitř stadionu správně, ale šel jsem doleva, trefil jsem to.

V týdnu bylo v Olomouci dusno kvůli předchozímu vysoce nepovedenému výkonu se Zlínem. Navzdory porážce 0:1, zlepšili jste herní projev?

„Myslím, že určitě, ale body stejně chybí, což nás nyní docela sráží. Kluky musím pochválit, byl tam chtíč. Škoda, že jsme si neodvezli aspoň bod.“

Zápas rozhodl gól Jeana-Davida Beauguela, jehož z plzeňského angažmá velmi dobře znáte. Jak složité je čelit jeho fyzické hře?

„Přesně tak, je velmi silový, umí si pokrýt balon a nepustí si k sobě obránce. A tyto přednosti ukázal při rozhodující akci. Dostal se zpoza Poulola, chtěl jsem blokovat střelu, bohužel jsem to tečoval Mandymu (Mandousovi) do rukavic a míč skončil v bráně… Byl to hodně nešťastný gól.“

V následujících zápasech se střetnete s týmy spíše z dolní poloviny tabulky. Postupně se narazíte na Karvinou, Pardubice, Příbram a Teplice. Přichází období povinného sběru bodů?

„Chtěli jsme vyhrát už doma s Brnem i se Zlínem. Bohužel právě proti Zlínu jsme odvedli hodně bídný výkon. V Plzni jsme se zlepšili, ale body stejně nemáme. Teď už musíme urvat vítězství, i když se nebude herně tolik dařit. Když budeme makat jako dnes, body začneme určitě sbírat.“

