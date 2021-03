Nový kouč Baníku: Víme o slabinách, přebral jsem silný tým. Fillo se omluvil

Může si gratulovat. Nechat se křtít v roli ustaveného hlavního kouče, ne jen záskoku, zrovna na Slavii, hrát tam od třetí minut v oslabení a ještě z dvougólového manka udělat kovbojku, to se novému trenérovi Baníku Ondřeji Smetanovi celkem povedlo. „Přebral jsem velmi dobrý tým, mám na co navazovat,“ řekl po těsně prohře 1:2.

Nicméně vyvíjelo se to pro vás skoro děsivě...

„Zápas očividně ovlivnilo naše hloupé a brzké vyloučení, na které jsme bohužel ani dobře nereagovali a byli jsme potrestáni dvěma góly. O poločase jsme si ale něco s klukama řekli, spíš jsme je uklidnili a motivovali je do kontaktního gólu.“

Který přišel brzy, už v 53. minutě.

„Jo, chtěli jsme taky líp řešit rychlé protiútoky, chtěli jsme je jinak dohrávat, to se nám skoro povedlo. Škoda třeba Dana Holzera, kolem 80. minuty měl tu situaci řešit spíš stříleným balonem na přední tyč.“

A ta tutovka Daniela Tetoura v nastavení?

„I tahle akce šla řešit stoprocentně líp. Udělal to celé perfektně, a pak to finále zahodil, obrovská škoda. Po té facce v prvním poločase, po tom vyloučení a taky potom, že jsme to tady nevzdali, oddřeli a nenechali se zlomit, by to byla sladká odměna.“

Na Slavii se ale vyhrává každému dost těžko, je to útěcha?

„Chci Slavii pochválit, i v tom nahuštěném programu ukázala kvalitu, chtíč a energii. První poločas do toho šlápla, hrála velmi kvalitně. Možná jsme ji ale ve druhé půli zaskočili, že jsme to nezabalili, taky jsme měli energii a chuť se s tím poprat.“

Jak budete řešit zkrat Martina Filla?

„Mluvil jsem s ním zatím jen krátce, omluvil se celému týmu, i nám realizáku. Byla to chyba, zkrat, samozřejmě, zvlášť u tak zkušeného hráče mě to mrzí, měl by si emoce ohlídat. Ale my ten tým před zápasem burcovali, chtěli jsme být tvrdí, i Slavia umí být důrazná a my jsme se ji chtěli vyrovnat, možná být ještě víc hladovější. A třeba z toho vyplynulo, že Martin to nechtěl dát Bořilovi zadarmo, chtěl být tvrdý... Oslabilo nás to, hrubě to zápas ovlivnilo, je to škoda. Rozebereme si to v týdnu.“

Co jste za ten týden zatím stihl s mužstvem udělat?

„Sílu Baníku vnímám určitě pozitivně. Víme o nějakých slabinách, postech, kde bychom chtěli hrát líp, líp se prezentovat, ale to bude moje práce a úloha některé kluky probudit, dodat jim energii. Za týden se nic velkého nezměnilo, přede mnou tady byl kvalitní trenér a viděli jste to, ten tým byl fyzicky připravený, ochotný bojovat, takticky vyspělý. Přebral jsem velmi dobrý tým, mám na co navazovat.“