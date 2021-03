Sparta vstříc nášlapné mině? Vrba: Na Horvátha nedám dopustit, ale...

Radost fotbalistů Sparty poté, co Dávid Hancko proměnil pokutový kop v zápase se Zlínem • Pavel Mazáč / Sport

Američané pro to používají speciální termín. „Trap game“. Zápas, který má jasného favorita. Z různých důvodů pro něj ale představuje tak trochu nášlapnou minu. Do této role se dnes stylizuje Sparta, jež v dohrávce 21. kola FORTUNA:LIGY doma vyzve Příbram (18.00). Od svěřenců Pavla Vrby se čekají tři body, Letenští ale do utkání skočí prakticky rovnou z téměř dvoutýdenní karantény.