Dočkal nabírá pod Vrbou druhý dech. Co mu ve stylu Sparty hraje do karet?

Běžela 65. minuta úterního mače Sparty s Příbramí. Stav 2:0 pro favorita, zdánlivě rozhodnuto. Bořek Dočkal přesto předvádí ukázkový návrat do defenzivy, ve skluzu soupeři čistě odebírá balon. Ve vteřině je zase na nohou, vyráží do náběhu a krátce poté centruje do šestnáctky. Fádní moment, chtělo by se říct. Pro současné rozpoložení sparťanského kapitána ovšem zcela výmluvný.