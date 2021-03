Liga očima fanoušků: Rozhodčí se na Filla těšil. Léčba Vrbou pokračuje!

Slavia zvládla skolit Baník a těší se na Rangers - soupeře lehčího, ale možná právě proto nebezpečnějšího než Leicester. Stále rezonuje zákrok Martina Filla, kterýmu mu slávisté nezazlívají, a z Baníku se ozývá názor, že bojovné typy jsou třeba. Plzeň se vrací na vítěznou vlnu, těšit je může forma útočníka Beauguela. Sparta se po nucené pauze naladila dobře, její fandové by se nebáli vyzkoušet hru na dva hroty. A hlasy z Ďolíčku? Fotbal nic moc a hořká pachuť z činů udavačů... Přečtěte si, co říkají fanoušci na uplynulé ligové kolo ve svých pravidelných sloupcích.

SLAVIA PRAHA Pořád máme dost sil. A teď na Rangers! S Baníkem si při výhře 2:1 Slavia opět dala gól sama. Jako v Příbrami, tam byly dokonce dva. Míč do vlastní sítě si při obraném zákroku poslal chudák Kačaraba. Je pravdou, že nám to nyní nijak excelentně nejde. Hodně je to kvůli předváděnému fotbalu protivníka, ale pořád máme dost sil dotáhnout zápas do vítězného konce. Takže stále vévodíme lize. K zákroku Filla asi není co dodat, prostě zákrok v blbou chvíli na blbém místě. Určitě bych ho nehanil. Prostě to občas k fotbalu patří a naštěstí dnes už výjimečně. Stejně ale všichni už vyhlížíme následující dvojzápas s Rangers FC. Všichni víme, že fotbal v lize nemá co dočinění s hrou v evropských pohárech. To, že jsme porazili Leicester, se rovnalo zázraku a nyní nás čeká soupeř mnohem lehčí, jenže možná i proto nebezpečnější. Snad tedy trenéři zase něco vymyslí a přes Rangers se dostaneme dál. Sice to je možná trochu komplikace pro ligu, ale myslím, že nejen my fanoušci, ale i hráči a klub jako takový by si to zasloužili. Slavia do toho! David Ocetník. 42 let, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Baník 2:1. Výhra s odřenýma ušima, hosté takřka celý zápas v deseti Trpišovský: Rangers a Leicester? Nejdou srovnávat, čeká nás úplně něco jiného

VIKTORIA PLZEŇ Soupeři, třeste se, jsme zpátky Že už bychom se začínali zvedat? Třetí výhra v řadě a konečně se soupeřem, se kterým se můžeme měřit. V obraně je – snad – vidět pokrok, nicméně ještě počkejme. V bráně dobrý, záloha moc hravá, ale hlavně v útoku je to pěkné. Sice nám pořád chybí na křídlech někdo, kdo by za to vzal, udělal dva tři hráče, a bylo vymalováno, ale nevadí. Jean-David Bauguel umí, klidně na něm někdo visí, on přitom vezme míč a práskne ho tam. Ještě aby se chytil Ondrášek, a bude to lítat. Soupeři, zase se třeste, buldočí Plzeň je zpět, cení zuby a umí už i kousat. Škoda, že se v sobotu nebude kvůli covidu hrát: šli bychom na velkého soupeře a našeho bývalého trenéra. Těšil jsem se, že zápas bude mít šťávu. Doufal jsem, že by to mohlo být jako loni na podzim, ryc pic a 3:1 jako nic. Naživo bychom to ale stejně neviděli. Je tu už rok s nějakým covidem. A už mě to nebaví. Aspoň že tu televizi máme, že jo. Čest královně Viktorce a všem zdravotníkům, covid z Česka navždy pryč a vláda s ním! Kovi. 52 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:0. Vydřené vítězství vystřelil Beauguel

SPARTA PRAHA Víc rychlosti, na dva útočníky Na odložený zápas s Příbramí jsem byl opravdu hodně zvědavý. Zajímalo mě, jak bude pokračovat léčba Vrbou a zda se na tomto procesu podepíše nucená přestávka způsobená hromadnou nákazou koronavirem v týmu. Hlavně jsem měl obavy, jak bude mužstvo vypadat po fyzické stránce. Přece jen nás čeká náročný program. Taky to první půl hodiny vypadalo, že se nemůžeme rozdýchat a rozběhat. Hra byla pomalá. Naštěstí dva slepené góly hlavou nás uklidnily a pak už jsme hru ovládli. Každopádně příště budeme muset hodně přidat zejména na rychlosti a agresivitě při napadání. Chybí mi při tom více rychlostních hráčů. Plavšič s Wiesnerem na všechno nestačí. Taky bych doma proti soupeřům, jako je Příbram, dal dva útočníky. Přece jen hrajeme doma a s posledním. Jinak jsem moc rád, že se pomalu vrací Hložek, a taky potěšilo, jak aktivně vstoupil do zápasu Karabec. Bilance 1+1 budiž důkazem. Na závěr doporučuji sudím absolvovat před sezonou i vyšetření na očním. Co je k vidění, to je neuvěřitelné... Michal Šedivý, 52 let, outdoor expert SESTŘIH: Sparta - Příbram 4:0. Kanonáda, parádní Karabcův slalom i návrat Hložka

BANÍK OSTRAVA Fillo? Chyba, ale rozhodčí se těšil… Filousovo vyloučení byla z jeho strany chyba a hloupost. ALE… Provokujícího Bořila loktem vůbec netrefil, jen lehce se jej dotkl. A když jsem viděl natěšeného sudího Pechance, jak běžel životním padesátimetrovým sprintem za Fillem, aby mu ukázal červenou, vzbudilo to ve mně pocit, že sudí na něco podobného čekal. Za tohle někoho vyloučit, a ještě ve třetí minutě?! Více než přísné. Bořilova nedávná sestava loktů s žílou na krku proti Jabloneckým za žlutou působí úsměvně, možná paradoxně. Fillo hraje důrazně, někdy na hraně. Ale takové hráče mám rád, takové potřebujeme. My jsme Baník, klub z hornického města!!! Po dlouhé době mi prohra nevadí. Po vyloučení jsme se semkli a druhý poločas byl hoden jména našeho klubu. Konečně jsme působili jednotně a do jednoho makali. Na křídlech jsem u nás delší dobu postrádal rychlost, kterou Ndefe se Sorem na hřiště přinesli. Zápas na Slavii hodnotím velmi pozitivně a jako slušný začátek nového realizačního týmu. Kéž by to celému klubu začalo šlapat. David Liveč, 39 let, vedoucí prodeje Slavia - Baník: Fillo jde už po třech minutách do sprch za potyčku s Bořilem!