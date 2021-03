Čtvrtečka chytil penaltu Rabušice, ale pak přihlížel obratu: Bolí to moc

V bráně se mohl přetrhnout, řadu akcí vykryl. Nakonec to bylo stejně málo. Jan Čtvrtečka dlouho směroval Teplické pod Ještědem k bodům, dokonce chytil penaltu Michaelovi Rabušicovi. Až do samotného závěru vypadalo skóre nadějně, v 90. minutě však stoperská dvojice neuhlídala Imada Rondiče a talentovaný gólman se natahoval marně. Konečné skóre 1:2 z pohledu hostů.

Co k zápasu plnému zvratů říct?

„Z našeho pohledu byl na začátku celkem vydařený. Dali jsme první gól, šli do vedení, ale pak to bylo jednostranné. Liberec hrál účinný fotbal, pomáhal si stranami, které sypaly míče do vápna. Bohužel jsme z jednoduché situace nakonec dostali v 90. minutě gól. Strašně to mrzí. Nemůže se nám stávat, aby hráč v závěru zápasu takto čistě hlavičkoval.“

Slovan si dal vlastní gól, pak ještě Rabušic neproměnil penaltu. Dlouho to vypadalo na smolný duel spíš z libereckého pohledu...

„Řekl bych, že je naopak vlastní branka nakopla. Soupeř šel postupně do většího a většího tlaku, my hráli spíš z defenzivu. Určitě Liberec vlastní gól nesrazil.“

A pokutový kop?

„Na penaltu jsem si věřil. Před zápasem koukám, jak je střelci obvykle zahrávají. Stranu jsem měl dopředu danou a věděl jsem, kam půjdu. Naštěstí jsem střelu chytil.“

Takže jste Rabušice pilně studoval?

„Ani speciálně zase tolik ne, mám spíš o útočnících povědomí. Vím, co každého zdobí a čím vyniká… Věděl jsem, do čeho jdu. V hlavě jsem se na něho před utkáním připravoval, ale že bych ho studoval, to se říct nedá.“

V 90. minutě nechala obrana hlavičkovat Rondiče, který šanci proměnil. Poslední zápasy se vám dařilo, mrzí vás i ztráta povedené šňůry?

„Vážně to bolí strašně moc. Celý zápas vedeme 1:0, do druhé půle jdeme s úkolem, že nechceme brzo inkasovat, což se nám povede… Ale bohužel se v 90. minutě nemůže stát, že se hráč dostane k čisté hlavičce. Je to ztráta. Herní projev se za poslední zápasy zvedl, před utkáním si jasně řekneme, co chceme hrát a dáme i gól. Jenže pak situace neodbráníme. S takovým závěrem nemůžeme bodovat.“