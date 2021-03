Šest stehů! Cadu rozpáral Žídka. Pěkný kopanec, cenili odvahu lídra Opavští

Nebyli lepší. Opavané hráli v křeči, zazdili řadu solidních příležitostí na brejk a ligový nováček je i v deseti přehrával. Byl i nebezpečnější. Ovšem body berou Opavané. I díky Žídkově obětavosti z nastavení prvního poločasu.

„Šel tam neohroženě, dostal pěkný kopanec,“ ocenil kapitánovu odvahu spoluhráč Jan Řezníček. „Za jeho odvahu jsme byli odměněni gólem.“ Trefně řečeno. Právě po tomhle už řadu kol volá trenér Radoslav Kováč. Lepší předvídavost před soupeřovou bránou, hlad po gólech, větší agresivita a nasazení v soubojích. „Málokdo by tam takhle strčil hlavu,“ souhlasil kouč. „Odnesl to několika stehy, vypadá hrůzně, má bouli. Šel do toho na hranici sebeobětování.“

Nutno říct, že brazilský obránce Carlos Cadu si počínal hodně nešikovně. Situaci ze závěru poločasu neodhadl správně. „Šel tam velice nešťastně,“ přitakal pardubický brankář Jiří Letáček, který už ve 29. minutě střídal zraněného Marka Boháče. „Žídek už by asi míč nestihnul, asi by opustil plochu, ale Cadu tam šel trochu bezhlavě. Červená karta a penalta...“

Nechápavě kroutili hlavou i pardubičtí trenéři. „Zbytečný zákrok, úplně zbytečný,“ glosoval Jaroslav Novotný. „Nevím, jak by dopadlo, kdyby do toho Cadu nešel takhle bezhlavě. Bohužel, tihle kluci to mají někdy takhle dané, za každou cenu chtějí hrát. V téhle chvíli to ale bylo nesmyslné. Nic jiného se na to říct nedá.“

Faktem je, že už v předchozích momentech měl Cadu několik ostřejších soubojů. „Byl trošku přemotivovanější,“ přitakal trenér Novotný. „O poločase bychom to asi řešili, asi bychom uvažovali o jeho střídání. Ale teď už jsme to chtěli dohrát. Vyřešit jsme to nestihli.“

Cadu fauloval ve třetí minutě nastavení první půle. Sudí avizovali čtyři minuty navrch, do přestávky zbývalo jen pár momentů. Místo toho červená a penalta. Tu suverénně proměnil Tomáš Smola, trefil se poprvé po návratu do Opavy ze zahraničí. I když suverénně. Letáček penaltu skoro měl. „Nechybělo moc,“ pokrčil rameny gólman. „Já sice chytil jen jednu penaltu v životě, ale říkal jsem si - premiéra v lize, první střela, pojď! To chytíš. Bohužel...“

Pardubičtí ovšem byli i tak po přestávce lepší. Nebezpečnější. Málem dokázali i v deseti vyrovnat. „Klukům musím maximálně poděkovat, šli nadoraz, šlapali, tlačili se do šancí,“ komentoval Novotný. „K tomu Opavu do ničeho velkého nepustili, až na Řezníčkovu šanci. Potřebovali jsme trochu štěstí, abychom srovnali. S bodem bychom byli spokojení, takhle je to smutné... Ale nedá se nic dělat, musíme dál pracovat.“