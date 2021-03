Šest stehů! Cadu rozpáral Žídkovi obličej, Pardubice přišly i o jedničku

Podle informací iSport.cz zamířil Žídek na šití. Tržná rána v obličeji si vyžádala šest stehů. Nutno podotknout, že Cadu byl po nešťastném zákroku hodně zkroušený a opavskému kapitánovi se přišel omluvit.

Na vyloučení to ale nic nezměnilo. To navíc nebylo jediným trestem, Pardubice musely zároveň čelit penaltě, kterou suverénně proměnil zkušený Tomáš Smola. Pro opavského střelce to je první branka po návratu ze zahraničí.

Pardubičtí měli v první půli vůbec smůlu. Při zákroku proti brejku Tomáše Čvančary se ve 25. minutě zranil brankář Marek Boháč. Do brány musel poprvé v kariéře dvaadvacetiletý Jiří Letáček.

Opava - Pardubice: Zraněného gólmana Boháče nahradil Letáček

První střela v elitní soutěži? Pokutový kop Smoly. Letáček sice vystihl směr, ale opavský kanonýr se trefil k jeho levé tyči precizně.