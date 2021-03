Holzer: Trenér Smetana vlil do týmu pozitivní energii, bek mi sedí víc

Zapadlo do sebe proti Příbrami všechno, jak mělo?

„Ano, je to pro nás strašně velká vzpruha, že nám tam napadalo tolik gólů, protože všichni víme, jak jsme se na ně předtím nadřeli. Na Příbram jsme byli hodně dobře připraveni, věděli jsme, jak chceme hrát do její obrany, a všechno nám vyšlo. Včetně standardek, které jsme nacvičovali s Honzou Baránkem.“

Právě po rohu jste se trefil, poprvé od prosince 2018...

„Strašná úleva. Zio (Patrizio Stronati) mi furt připomínal, že jsem dva roky nedal gól. Byl jsem z toho už nervózní. Paradoxní je, že přejdu na beka a hned dám gól. V dnešním fotbale to tak je, krajní obránci jsou ofenzivní, já takový jsem, tak snad ta pauza nebude zas dva roky.“

Příležitostí jste měl víc, ale trefil jste se z té nejkrkolomnější, že?

„Jo, gól padl z té nejtěžší šance. Někdy to tak je. Nejdřív jsem to naváděl a obstřeloval těsně vedle, pak mi někdo střelu zblokoval. Naštěstí potom vyšel signál, který jsme chtěli udělat už na Slavii. Tímto chválím ty, kteří to vymysleli a podíleli se na tom. Carlos (Azevedo), Jány (Adam Jánoš) a další splnili vše přesně, jak měli.“

Není to poprvé, co jste vzadu odehrál výborný zápas. Nejste tam lepší?

„Taky jsem si nějakou dobu přál, abych beka hrával, ale byl tam výborný Jirka Fleišman. V takovém stylu se mi hraje obrana výborně, protože mám za sebou stopera, kterému strašně věřím (Stronatiho). To samé gólman a další. Snažím se sice do defenzivy plnit vše na sto procent, ale když udělám chybu, vím, že se zatáhnou za mě. Vyhovuje mi, že mám před sebou prostor, kdežto na křídle jste zády do hřiště a pořád hledáte nějaké varianty. Bek mi sedí víc.“

Jenže Fleišman už je zdravý, nemáte obavu o místo?

„Mám, ale to je pozitivní, protože konkurence musí být. Když není, nejsou dobré výkony. Mě to může jen nakopnout. Pokud bude hrát někdo jiný místo mě, nebudu naštvaný, budu mu přát, ať vyhrajeme.“

Dvě další pozitiva z vysoké výhry: pět různých střelců a fakt, že jste chtěli neustále přidat další branku. Souhlasíte?

„Samozřejmě. Kluci nahoře se výborně doplňovali, Šáša (Ondřej Šašinka) se Zajdou (Tomášem Zajícem) spolupracovali jak dřív na Slovácku. Zajda sice trefil dvě břevna, ale přínosem byl velkým. Z jejich práce těžili i ostatní, třeba já. Pomohli tomu i střídající hráči, bylo vidět, že chtějí taky dát gól, což je super. Hladovost je základ, taky si myslím, že Příbram trošku odpadla fyzicky. My jsme vydrželi ve stejném tempu, pracovali jsme dobře. Myslím, že je na nás vidět, že trenér Smetana zintenzivnil tréninky. V kabině jsme se upozorňovali, ať zápas neskončí Csaplárovou pastí. (úsměv) Až třetí gól nás definitivně uklidnil.“

Ondřej Smetana vás vede dva týdny, co je pod ním jinak?

„Vlil do týmu pozitivní energii svým chováním na tréninku i mimo něj. Až se nám někdy omlouvá za to, že na něco zapomněl, jak je do všeho vtažen. Nicméně pro nás je to super, máme zase drajv. Řekli jsme si nějaké herní prvky, oba zápasy ukázaly, že nám jeho pokyny sedí.“

Teď to ještě potvrdit ve středu v MOL Cupu na Spartě.

„Nejen tam, ale pořád. Na Příbrami bylo vidět, že je v křeči, nevyhověli si, nebyli moc pozitivní. Podobně jako my v minulosti. Pro nás je to super výhra, ale je třeba takhle pracovat neustále. Bez běhání to nepůjde, jedině tak pak bude vidět nějaká kvalita.“