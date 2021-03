Smetana o Baníku: Ideální to nebude nikdy. Za co se omlouvá hráčům?

Dva kusy v první půli, další tři po přestávce. A pořád dopředu za dalšími brankami, jen co se vejde. Nakonec 5:0! Na takový Baník nejsou fanoušci zvyklí. Byť mu tragická Příbram utkání velmi ulehčila, nový kouč Ondřej Smetana (38) vlil do celého ostravského týmu sebevědomí a pozitivní emoce. Důkaz? Třeba pět různých střelců, z nichž hned čtyři na gól velmi dlouho čekali. Smetana svou premiérovou výhru věnoval rodičům: „Hodně mou fotbalovou kariéru prožívají, navíc taťka je bývalý hráč Baníku, je rád, že jsem v klubu. Patří to jim.“

Co tomu říkáte, že jste Příbram už podruhé takhle vysoko porazili? Asi to nebudete přeceňovat, že?

„Nechtěl bych to ani vztahovat na to, že je to znovu zrovna Příbram. To je náhoda. Ale jinak máte pravdu, že to určitě nepřeceňujeme. Víme, kde jsme a v jakém rozpoložení jsme byli. Navíc nás teď před repre pauzou a také hned po ní čeká série těžkých zápasů. Jsme nohama na zemi, to bylo taky první, co jsme klukům v kabině řekli. Jdeme se připravovat na pohár, čeká nás další super zápas. Hned po Příbrami jsme přepnuli do režimu Sparta.“

Nechyběl vám navzdory pěti vstřeleným gólům občas na malém vápně důraz?

„Nebylo to ideální, ale ono to asi ideální nebude nikdy. (úsměv) Začátek zápasu byl nervózní na hřišti i na lavičce, postupem času jsme to však odpracovali tak, jak jsme měli v plánu. A s tím přicházely fotbalové věci, za což jsme rádi. Soupeř byl psychicky nalomený, s tím se ty věci objevovaly čím dál tím víc. Potěšil mě týmový výkon, byl kompaktní a organizovaný, z čehož vylezly individuální výkony. Nebudu nikoho vyzdvihovat, ale kluci, kteří se dlouhodobě neprosadili, dali gól. Byli aktivní, nebezpeční. I Zajda (Tomáš Zajíc), který trefil dvě břevna, byl v šancích a vytvářel tlak pro další ofenzivní hráče.“

Ani to nevypadalo, že by vám vadil terén...

„Ale fakt není dobrý. Možná to z tribuny nebo z lavičky vypadá pěkně zeleně, ale balon skáče. Kdyby pro nás zápas nedopadl dobře, vůbec to nezmiňuju, ale doufám, že po repre pauze bude sluníčko, oteplí se a tráva trochu poroste. To nám totiž taky pomůže. Říkám to jen na omluvu kluků, kteří se v některých situacích musí strašně soustředit na zpracování, aby jim neodskočil balon. Ani pohyb není ideální, klouže to. Snad se to za tři týdny trochu vzpamatuje.“

Je fakt, že hráči jako Holzer, Ndefe, Šašinka nebo Pokorný skórovali po dlouhé době, jedním z největších pozitiv utkání?

„Jo, určitě. Holzi nemá čísla, to je veřejně známá věc, stejně jako u útočníků. Proto jsme však trochu zjednodušili hru, chtěli jsme hrát více kolmo a mít ve vápně víc míčů, aby byli zásobování. Ale je to práce celého týmu, který pod nimi pracuje. Začíná to od gólmana, který organizuje obranu, a pokračuje dál. Pracovali jsme na tom, jsem rád, že některé situace berou kluci už za své. Zase jim ukážeme video, aby viděli, že některé věci fungují. Na těch budeme chtít stavět i nadále.“

I na té hladovosti, která vás zdobila? Vypadalo to, že chcete přidávat další a další branky, že nemáte dost.

„Hráli jsme po týdnu a příště hrajeme až za čtyři dny, takže se není na co šetřit. Kluci se nám uzdravují, máme i Kuzmu (Nemanju Kuzmanoviče), navíc všichni hrají i o své místo. Jedna z hlavních věcí, kterou jsme si o poločase řekli, byla, že neubereme. Nechtěli jsme nic podcenit, nedostat gól bylo v plánu, ale zároveň si chceme udržet nějaký standard toho, jak se budeme prezentovat. Musíme být na sebe nároční, běhaví a hladoví. Kluci to dodrželi.“

Budete něco vytýkat?

„Ze začátku soupeř dobře bránil, byl nebezpečný z brejků a měl standardní situace. Určitě bych vytknul některé fauly, protože jsme si říkali, že se chceme obranných standardek vyvarovat. Z naší strany tam byla spousta laciných, stupidních faulů, lepší soupeř by to třeba potrestal. Uklidnil nás pak první gól, po kterém si kluci začali věřit. Mohli jsme si trochu počkat z bloku, rázem to bylo pro Příbram těžší. Další góly pak přišly proto, že jsme byli směrem nahoru pořád aktivní.“

Po které brance jste se tedy definitivně uklidnil?

„Klukům jsme připomínali, že máme z neděle na Slavii vlastní zkušenost, co udělá s týmem kontaktní gól a snížení na 1:2. I se Slavií, která je úplně jinde než my, to zamávalo. Prioritou bylo být koncentrovaní a zodpovědní. Po gólu na 3:0, který potvrdil VAR, to bylo celkově klidnější a fotbalovější.“

Daniel Holzer řekl, že jste někdy do tréninku tak moc vtažen, že občas na něco zapomenete a hned se za to omlouváte. Ale neřekl, co zapomínáte. Prozradíte?

„Asi by moje tréninky mohly být metodicky lepší, organizovanější. Tak nějak bych to řekl. Trénuju krátce, učím se to, takže zatím se na to můžu vymluvit. Hráčům říkám, že dělám chyby, to ale oni taky. Víc bych ale asi svoje tréninky nechtěl rozebírat... (úsměv) Je to prostě živější, soubojovější, někdo na to možná není tolik zvyklý.“

Chtěl bych se zeptat na dvě jména: právě na Holzera a Gigliho Ndefeho. Oba si pod vaším vedením prohodili místa, než na kterých je veřejnost nejčastěji vídala. Je to proto, že Holzer je podle vás lepší vzadu, když má vše před sebou, může jít do tahu? A Ndefe zase výš, což ukázal při gólu a několika šancích?

„Dan Holzer je z mého pohledu určitě lepší jako levý obránce než levé křídlo. To ví všichni, asi to nemusím víc rozebírat. A Gigli? Stálo nás to týden práce, komunikace, ukazování u tabule, spoustu řvaní i během zápasu. Je pracovitý, rychlý, umí s míčem, umí nacentrovat, umí jeden na jednoho. Má tedy schopnosti a předpoklady na to, aby hrál i křídlo. V našem způsobu hry a rozestavení takového hráče potřebujeme. Hráče, který má formu a herní praxi. Museli jsme ho vysunout.“

A povedlo se: vstřelil gól a poslal klíčový centr před gólem Šašinky.

„Před zápasem říkal, že dá gól. Je dost sebevědomý, to mají Holanďané v povaze. (úsměv) Věřil jsem mu, stejně jako všem dalším. Pořád se opakuju: kádr má kvalitu, tréninky kluky strašně baví, pracují, dřou, můžeme jim naložit a neremcají. To je pro mě super, radost pracovat. Kabina je zdravá, kluci jsou hladoví po fotbale.“

Teď vás čeká Sparta, budí pod Pavlem Vrbou respekt ještě o to víc?

(přikyvuje) „Dávají góly jak na běžícím pásu, jsou organizovaní, ví, co mají hrát. Kombinačně velmi dobrý mančaft, na který se těším. Stejně jako na Slavii, i když musím říct, že na Příbram jsem se těšil ještě víc. Ani nevím proč, možná jsem právě očekával tu hladovost a chuť se doma prosadit. Já jako hráč bych se přesně na tohle těšil, tak doufám, že jsme to na kluky přenesli. A zápas na Spartě bude ještě víc. Graduje to, s klukama mě práce baví, užívám si ji. Jsem fakt nadšený, celý den trávím na stadionu, snad nám to vydrží.“

Jak jste si užil děkovačku s fanoušky?

„Moc na tyhle věci nejsem, protože si to všechno spíš užívám vnitřně. Kdo mě zná, tak ví, že málokdy projevím velké emoce. Ale Lašty (kapitán Jan Laštůvka) zavelel, že jdeme všichni, tak jsme šli. Užil jsem si to, ale už jsem spěchal, protože jsem potřeboval nachystat neděli. Ráno trénink, ve středu Sparta. Na to už se dívám.“