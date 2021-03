„Sundáme je z hrušky!“ Jak všichni viděli standardky Jarolíma a spol.

Obvykle to bývá pečlivě střežené tajemství. Něco, co se ukrývá před zraky soupeřů, za každou cenu se tají, aby soka šlo zaskočit a přelstít. Řeč je o nákresech standardních situací fotbalových týmů. Jenže ty, které dal podle všeho dohromady přímo realizační tým kouče Karla Jarolíma, byly v Mladé Boleslavi při zápase FORTUNA:LIGY se Slavií (0:3) pěkně na očích. Velké papíry vytvořily speciální „tapetu“ vylepenou na zadní stěně lavičky. A taky je zabraly kamery televize O2 TV Sport...

Bývají to cenné úlovy. Nezřídka se stane, že televizní kameraman nebo fotograf zachytí při návštěvě šatny něco, co by nepovolané oko vidět nemělo. Schémata rozehrávek nebo třeba seznam vyhlédnutých posil a podobně. Někdy je na sociální sítě pověsí sami nepozorní kluboví funkcionáři, jako třeba slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který takto odhalil tabla s vytipovanými hráči bývalého sportovního ředitele Jana Nezmara. Později tvrdil, že vědomě.

Tohle tady ale ještě (asi) nebylo. Mladoboleslavský tým měl při nedělním utkání se Slavií vylepené nákresy útočných standardních situací i s doprovodnými texty přímo na lavičce, před kterou postával kouč Karel Jarolím. A nutno uznat, že vzorově krasopisně tiskacím písmem vyvedenými, aby je každý mohl přečíst. Tak tedy: útočný rohový kop. Rohový kop do branky – s možností náběhu od brankáře. Standardní situace okolo zdi. Rovnou s distančním náběhem. „Divadlo“ – zkrátka široká paleta možností s patřičnými pokyny jak vylákat zónu protivníka, zavřít zadní tyč či domluvit blok pro „Šimiho“, tedy stopera Davida Šimka.

A nejen to, ke spatření byly také motivační slogany pro hráče. Ten hlavní zní: „Standardní situace si chceme vytvořit. Zápas od zápasu jsme v nich nebezpečnější a i úspěšní. Mějme touhu ještě více!“ Jiné jsou už napasované na konkrétní situace. Jako třeba: „V náběhu jsme rychlejší, silnější, chytřejší. Víme kam – víme jak – víme proč – víme co!“. Popřípadě: „Agresivně – míč do sítě dostaneme.“ Nebo ještě víc zhurta a úderněji: „Takhle vědomě je ještě nikdo nedostal. My je svlíkneme donaha. Sundáme je z tý hrušky na zem!“

Mladá Boleslav dala světu na obdiv své standardní situace pro duel se Slavií. Polepila totiž nákresy secvičených akcí svou střídačku







Nákresy zaujaly i experty v televizním studiu stanice O2 TV Sport Jana Rajnocha a Petra Švancaru. „To jsem nikdy neviděl. Můžeš si udělat screenshot a o poločase to využít, je to zbraň,“ kroutil hlavou bývalý útočník Švancara, jenž se opakovaně dožadoval v tradičním hodnocení deníku Sport nejvyšší známky deset pro slávistického záložníka Nicolae Stancia. „Ale zase to chápu, máš to po ruce,“ dodal.

„V lize bych to neudělal. A ještě proti Slavii, která má všude možně špehy,“ připomněl jen s mírnou nadsázkou Rajnoch, že štáb trenéra Jindřicha Trpišovského využívá všech možností, jak o soupeři získat informace. A tyhle by měl jako na dlani zvlášť jeden z čiperných asistentů Zdeněk Houštecký. „Houšťa je schovaný vždycky někde ve křoví, nedivil bych se, kdyby měl všechno zmapované,“ nadhodil někdejší mladoboleslavský záložník.

Tak vážné to ale asi přece jen nebylo....

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27. Stanciu, 40. Stanciu, 82. Júsuf Hilál Sestavy Domácí: Šeda – Douděra, Křapka (71. Řezník), D. Šimek, Preisler – Matějovský (C) (71. Jirásek), Dancák – Skalák (81. Fulnek), Mašek (71. Jiří Klíma), Zmrhal (71. Ladra) – Michal Škoda. Hosté: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Deli, Bořil (C) – Hromada – Van Buren (70. Lingr), Stanciu (78. Holeš), Provod (78. Bah), Sima (87. Višinský) – Tecl (79. Júsuf Hilál). Náhradníci Domácí: Mikulec, Budínský, Fulnek, Jirásek, Řezník, Klíma, Ladra Hosté: Vágner, Bah, Zima, Holeš, Lingr, Višinský, Júsuf Hilál Karty Domácí: Matějovský, Michal Škoda Hosté: Bořil, Sima Rozhodčí Pavel Julínek – Jan Paták, Jaroslav Kubr Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

