Stanciu je evropská třída, Sima polevil, tvrdí expert. Co rekord Slavie?

Stanciu proti Boleslavi - výkon za známku 10. Podívejte, co předvedl špílmachr Slavie

Slavia v pohodě vyhrála v Mladé Boleslavi a upevnila si první místo v lize. Mohla zažít lepší generálku před čtvrteční odvetou osmifinále Evropské ligy v aréně Glasgow Rangers?

„Byla to povedená generálka se vším všudy. Slavia znovu ukázala, že má mimořádně široký kádr plný výborných hráčů. I když třeba Van Buren nebo Tecl nebyli rozehraní, pořád byli kvalitnější než hráči Boleslavi. Neustále v pohybu, fotbalově i kombinačně soupeře přehrávali a dobře se naladili na odvetu s Rangers, byť tam bude sestava asi zase trochu jiná.“

V Boleslavi slávisté částečně hráli podle podobného scénáře jako před týdnem s Baníkem, i tentokrát po první půli vedli o dva góly. Zatímco s Baníkem inkasovali a báli se o vítězství, v neděli neměli problém. Čím to?

„Zápas s Baníkem byl jiný v tom, že soupeř šel brzy do deseti. Slávisté to trochu podcenili a málem se jim to vymstilo. V Boleslavi museli být na špičkách od první do poslední minuty – a přineslo jim to bezproblémové vítězství.“

Dokonce vítězství s nulou, v jarní lize teprve třetí. Další cenný detail před Rangers?

„Jasně, každá nula se počítá. Důležité bylo i to,