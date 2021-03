Pardubický Boháč odhadl své zranění přesně, nejspíš ho čeká další operace

Fotbal umí psát i kruté příběhy. Marek Boháč mohl dnes ve Slavii svištět za mistrovským titulem. Jenže atraktivní nabídku v zimě odmítl, zůstal v Pardubicích a v sobotním utkání v Opavě utrpěl fatální zranění kolena, které mu předčasně ukončila sezonu.

„Marek po utkání absolvoval všechna potřebná vyšetření a magnetická rezonance bohužel ukázala, že má přetržený křížový vaz pravého kolene. Nejpravděpodobnější variantou je, že Marek půjde na reoperaci, protože stejným zraněním si již v minulosti prošel. Aktuálně ještě čekáme na vyjádření klubového ortopeda. V každém případě věříme, že průběh léčby bude co nejhladší a Marek se mezi nás v nejkratším možném termínu vrátí,“ prohlásil sportovní ředitel nováčka Vít Zavřel.

Dvaatřicetiletý brankář si ublížil v sobotním zápase v Opavě, když zneškodnil pokus o lob Tomáše Čvančary. Okamžitě po dopadu si s bolestivou grimasou sedl na zem a avizoval, že nebude moci pokračovat ve hře. Dobře věděl, která bije. Jakmile byl odnesen ze hřiště na nosítkách, avizoval, že jde o patálii, s kterou má už bohužel jednu smutnou zkušenost za sebou.

„Vypadá to špatně,“ komentoval brankářovo zranění pardubický trenér Jaroslav Novotný. „Marek nám hned říkal, že s tímto zraněním už má zkušenosti. Vazy. Už to prý v minulosti měl a cítil to samé, když se to teď stalo. Hned to sám odhadl na devět měsíců. Já tohle posoudit nedokážu, ale asi ví, o čem mluví. Když už se mu tohle jednou stalo.“

Pro Pardubice jde o citelnou ztrátu, Boháč se během sezony vyprofiloval mezi nejlepší brankáře v soutěži. Vychytal sedm čistých kont a zaznamenal 73 zásahů, víc jich nasbíral pouze zlínský Stanislav Dostál.

V zimě ho lákala jako dvojku na hostování Slavia, jenže to nedávalo hráči ani východočeskému klubu smysl. Nováček souhlasil pouze s přestupem za devět milionů korun, což naopak odmítl úřadující šampion. Boháč tak podepsal v Pardubicích novou smlouvu do června 2023.

Nyní roli jedničky v pardubické bráně převezme dvaadvacetiletý Jiří Letáček, odchovanec klubu a člen širšího kádru reprezentace do 21 let. Při ligové premiéře v Opavě obstál, inkasoval pouze z pokutového kopu Tomáše Smoly.

V pátek Letáčka čeká další test doma proti Mladé Boleslavi.