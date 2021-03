Conde vyhoštěn! Muže z hledáčku obou "S" deportovali. Grygera: Vrátí se

Nemilá zvěst pro Zlín. Jeho důležitý záložník Cheick Oumar Conde (20), o něhož se na podzim přetahovaly Sparta se Slavií, byl podle informací deníku Sport deportován cizineckou policií do Afriky! Propadl mu pas. Kdy se vrátí? „Musel do Guineje osobně pro nové doklady. Věřím, že po reprezentační pauze bude zpět,“ uvedl viceprezident klubu Zdeněk Grygera.

Ano, i tohle je u hráčů z afrického kontinentu možné…Administrativní nedůslednost může stát Cheicka Condeho v lepším případě pár týdnů absence. Mladý Guinejec musel kvůli neplatnému pasu opustit Zlín, jeho další pobyt v Česku nebyl podle zákona možný. Conde údajně nereagoval na několik výzev k vyřešení záležitosti, až se dostal za hranu. „Půl roku tady byl v podstatě načerno,“ uvedl zdroj Sportu.

Cizinecká policie k případu mlčí. „Ke konkrétní osobě vám nemohu, s ohledem na ochranu osobních údajů, poskytnout jakékoli informace,“ reagovala Lenka Javorková, tisková mluvčí policie Zlínského kraje. „Conde musel odcestovat do Guineje, protože ambasády v covidovém režimu nefungují standardně. Do Zlína se po vyřízení nového pasu vrátí, co nejdříve to půjde,“ ujistil jeho agent Daniel Chrysostome.

Bez štítového záložníka už se musel kouč Bohumil Páník obejít v sobotním duelu s Českými Budějovicemi (3:0). Po vítězné partii byl trenér nad věcí. „Věřím, že Conde přijede co nejdřív. Mohl by být zpátky do příštího zápasu s Karvinou,“ prohlásil. „V předchozím utkání byl vynikající, ale teď jsme dali prostor Janoškovi a ten odvedl hodně práce,“ doplnil.

Manažer Grygera nepochybuje, že záložníkova absence bude opravdu jen krátkodobá. Condemu vypršela platnost pasu, takže si nemohl na dálku vyřídit prodloužení pracovního víza. Proto byl vykázán z republiky, aby si dal své věci přímo v rodné Guineji do pořádku.

V sezoně odehrál bývalý hráč Táborska dvacet zápasů, v té minulé jedenáct. Patřil ke stabilním členům základní sestavy. Klub, do něhož přestoupil loni v zimě z ČFL, ho má v plánu v dohledné době prodat do většího klubu.

Na začátku října, v poslední den přestupního termínu, měl dynamický středopolař blízko k angažmá ve Spartě. Následně se vložila do hry i Slavia. Ta měla zájem o hostování s tučnou opcí, kouč Jindřich Trpišovský o hráče hodně stál. Vedení Fastavu však šponovalo cenu výš a nakonec v časové tísni od dohody couvlo.

Co bude s Condem dál? Po návratu se s ním normálně počítá, kouč Páník na něm staví. Není však vůbec jisté, že stihne už následující duel s Karvinou. „Myslím, že to nebude nijak dramatické. Udělali jsme to tak, aby odjel na repre pauzu,“ sdělil majitel klubu Zdeněk Červenka.