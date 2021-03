Kolotoče v Karviné: Oblíbený Weber, nouzový Vlk i motivátor Straka

Kteří trenéři a s jakou úspěšností se protočili v Karviné? • FOTO: Koláž iSport.cz Do elitní soutěže postoupili fotbalisté MFK Karviná v roce 2016 a za necelých pět sezon protočili už sedm trenérů. Osmý, kterým by podle informací iSport.cz mohl být Roman Pivarník, je na cestě. Posledním odvolaným koučem byl Juraj Jarábek, který přitom atakoval dosud nejlepší výsledek klubu v elitní soutěži. V premiérovém ročníku 2016/17 skončili Karvinští pod vedením Jozefa Webera desátí, vybojovali 34 bodů. Aktuálně je MFK Karviná na třináctém místě, má 26 bodů. Do konce FORTUNA:LIGY chybí jedenáct zápasů. Kdo všechno už v Karviné trénoval a jak si vedl?

Jozef Weber Období: 2016-17 Výhry: 11 Remízy: 9 Prohry: 23 Celkem v lize: 43 zápasů, skóre 51:71, úspěšnost 32,6 % V Karviné trénoval od června 2014, v roce 2016 ji po sedmnácti letech dostal do elitní soutěže. Celkem v klubu vydržel tři a půl roku. Z dnešního pohledu sci-fi. V nováčkovské sezoně vybojoval skvělé desáté místo, pak už se hrálo o záchranu. Weberovi, kterého si velmi oblíbili karvinští fanoušci, zlomila vaz prohra 2:3 na Dukle ve 13. kole sezony 2017/18. Jeho tým vedl 2:0, ale padl a připsal si čtvrtou porážku v řadě. Mužstvo dočasně převzal sportovní ředitel Lubomír Vlk, asistentem zůstal Josef Mucha. Jozef Weber pomohl Karviné do nejvyšší soutěže, následně trénoval Mladou Boleslav • Foto Pavel Mazáč/Sport

Josef Mucha Obdoví: 2017/18 Výhry: 2 Remízy: 7 Prohry: 4 Celkem v lize: 13 zápasů, skóre 14:15, úspěšnost 33,3 % Táta úspěšné tenistky Karolíny Muchové byl tři a půl roku asistentem Jozefa Webera. Po jeho odvolání se během zimní přestávky sezony 2017/18 posunul z role asistenta zaskakujícího Lubomíra Vlka na pozici hlavního kouče. Jarní část pod jeho vedením začala Karviná výborně, ovšem po čtyřgólové demolici Zlína přestala vyhrávat. Jedenáct zápasů čekala na plný bodový zisk, hrála o sestup. Před posledním kolem v Jihlavě Muchu nečekaně znovu nahradil Lubomír Vlk. „Byl to pro mě šok,“ neskrýval odvolaný trenér. „Jsem zklamaný, protože o záchranu bojujeme do poslední chvíle. Bohužel, majitel se tak rozhodl. Svědomí mám čisté, udělal jsem maximum, abychom se zachránili,“ Josef Mucha (vpravo) ještě jako asistent trenéra Jozefa Webera • Foto Jaroslav Legner / Sport

Lubomír Vlk Období: 2017/18 Výhry: 3 Remízy: 0 Prohry: 1 Celkem v lize: 4 zápasy, skóre 6:3, úspěšnost 75 % Plnohodnotný trenér vlastně nikdy nebyl, v nouzi ovšem dvakrát zaskakoval. A úspěšně. Po odvolání Webera s Karvinou uhrál na konci podzimu 2017/18 šest bodů ze tří zápasů a uspěl i v přímém záchranářském duelu v Jihlavě na konci sezony (2:0). Počítalo se s tím, že sestupující Brno doprovodí Karviná, jenže před posledním kolem šéfové zatřásli realizačním týmem, odvolali Josefa Muchu i jeho asistenta Ivana Kopeckého. Karviná pod vedením Vlka v Jihlavě vyhrála a právě ta pak sestupovala. Někdejší trenér Karviné Lubomír Vlk • Foto Jaroslav Legner / Sport

Roman Nádvorník Období: 2018/19 Výhry: 3 Remízy: 2 Prohry: 10 Celkem v lize: 15 zápasů, skóre 19:30, úspěšnost 24,4 % Nádvorník přišel do Karviné jako trenér, který by měl pracovat s mladými, dát klubu směr. Jenže v úvodních patnácti kolech získal jen 11 bodů za tři výhry a dvě remízy. Tým byl předposlední jen díky lepšímu skóre před Duklou. A Nádvorník, za jehož působení do Karviné přišel například Adriel Ba Loua, se balil. „Neuspokojivé výsledky a pouze jedenáct bodů přesně po polovině základní části FORTUNA:LIGY,“ vysvětlovali šéfové. Co se Nádvorníkovi povedlo, byl domácí pohár MOL Cup. Po třech výhrách v něm Karviná postoupila do jarního čtvrtfinále, vyřadila i Jablonec. Roman Nádvorník během angažmá v Karviné • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Norbert Hrnčár Období: 2018/19 Výhry: 1 Remízy: 3 Prohry: 5 Celkem v lize: 9 zápasů, skóre 8:16, úspěšnost 22,2 % Nepočítáme-li záskoky Lubomíra Vlka, tak jde o zatím nejkratší angažmá v Karviné. Norbert Hrnčár naskočil v sezoně 2018/19, z devíti zápasů si připsal 6 bodů. Po odvolání si povzdechl, že do Karviné se českým borcům moc nechtělo, takže kabina pak byla hotový babylon. „Pravda je, že nebylo jednoduché hráče do Karviné dotáhnout,“ komentoval Hrnčár. „Zvlášť z Čech, to řeknu úplně na rovinu. Z Čech bylo takřka nemožné hráče dotáhnout. I proto jsme museli volit cestu hráčů ze zahraničí. Fluktuace byla velká a čas poměrně krátký. Na sednutí a etablování zřejmě nebyl čas dostatečný.“ Bývalý trenér Karviné Norbert Hrnčár • Foto Barbora Reichová (Sport)

František Straka Období: 2019 Výhry: 8 Remízy: 6 Prohry: 15 Celkem v lize: 29 zápasů, skóre 29:37, úspěšnost 34,5 % (včetně baráže 2018/19 o udržení s Jihlavou) Nálepku trenéra záchranáře ze sebe František Straka v Karviné nesmazal. Energický šedesátník přebíral tým v březnu 2019 na patnácté pozici, překvapil na Spartě (3:1), porazil Liberec (2:1), ale baráži se nevyhnul. V ní Karviná uspěla s Jihlavou (2:1 a 1:1), poražení byli hrubě nespokojení s výkony rozhodčích. V nadcházející sezoně Straka skončil po 16. kole a pěti prohrách v řadě se skórem 0:13. „Je to samozřejmě nepříjemný, abych řekl pravdu, tak jsem s tím nepočítal,“ řekl k odvolání. „Musím respektovat, že výsledky nebyly, to se nedá nic dělat. To je náš úděl, když se nedaří, odnese to většinou trenér. Spíš je otázkou, jestli je opravdu jen trenér ten, kdo za to může nebo ne. V tom jsou určité otazníky. Jinak se k tomu stavím čelem, výsledky nebyly.“ Trenér - záchranář. Připomeňte si sedm ligových štací Františka Straky