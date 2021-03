Před týmem smekám, chválil jindy přísný Svědík. Jaký byl plán na Baník?

Nejcennější vítězství sezony? Rozhodně! Slovácko čekala hodně těžká šichta: po dvoutýdenní karanténě mělo tři dny na to, aby se připravilo na zlepšující se Baník. I bod by byl v této složité situaci pro „Svědíkovce“ možná dobrý. Jenže s tímhle na hochy z Uherského Hradiště nechoďte, kousli se, na Ostravu vletěli a oslavili vydřenou výhru 2:1. Bonusem je návrat na čtvrtý flek. „Klobouk dolů před klukama,“ rozplýval se jindy přísný kouč Martin Svědík.

Jak duel hodnotíte?

„Vstoupili jsme do toho dobře, vynutili jsme si územní převahu, která vyústila ve standardní situace a tlak. Přežili jsme velkou šanci Baníku, kdy jsme propadli v presinku, byla tam i špatná komunikace brankáře se stopery. Důležitým okamžikem bylo, že Ndefe ji neproměnil. Pak jsme ale byli až do přestávky lepší, což jsme vyjádřili dvěma brankami.“

Obraz hry se změnil po přestávce.

„V druhém poločase už to z naší strany nebyl dobrý fotbal, Baník nás zatlačil. Ne rozestavením se dvěma útočníky, ale tím, že kopal balony za nás a my jsme nesbírali odražené balony. A hlavně jsme neudrželi míč nahoře. Když jsme šli do přechodové fáze, balony jsme ztráceli. Ještě se to tou vlastní brankou zdramatizovalo. Nicméně závěr jsme zvládli celkem dobře, nedostali jsme se pod velký tlak. Byly tam nějaké centry, ale spíš se to kopalo od půlky.“

Hodně cenné vítězství, viďte?

„Chci před mančaftem smeknout, vím, čím si kluci prošli. Klobouk dolů, jaké do toho dali úsilí. Bylo jasné, že v utkání přijde nějaká krize, ale nechtěli jsme ustoupit z našich věcí. Napadali jsme, měli jsme agresivní přístup, získávali jsme míče. Pak nám to chybělo, protože některým docházely síly, projevil se i herní výpadek. Dohráli jsme to vůlí, týmovostí, srdcem. O to více si toho cením.“

Jsou to nejcennější body v sezoně? Nebo dokonce za dobu, co jste ve Slovácku?

„To bych musel hodně pátrat... (úsměv) Ale je to cenné vzhledem k charakteru týmu. Prohráli jsme se Slavií, prošli jsme si covidem a těžkými věcmi, takže jsme si říkali, že teď se ten charakter ukáže. Věřil jsem, že tým ho ukáže, což se potvrdilo. Toho si cením nejvíc.“

Jasným záměrem tedy bylo na Baník vletět?

„Záměr byl neustupovat z naší hry, to byl klíč. I když jsme si říkali, že to asi nemůžeme vydržet celou dobu, šli jsme si za tím. Načali jsme Baník dvěma góly, pro něj to pak bylo těžké otáčet. Z hlediska vývoje utkání byl první poločas důležitý.“

SESTŘIH: Slovácko - Baník 2:1. Domácí vyhráli po návratu z karantény a je čtvrté

Měl covid a karanténa vliv na sestavu, že jste třeba vybral ty, co si prošli lehčím průběhem?

„O to ani tak nejde. I když proděláte lehčí formu covidu, pořád jsou plíce zasažené. Kluci byli v týdnu na fyzických testech, abychom si udělali obrázek, jak s nimi můžeme pracovat a zatěžovat je. Podle toho jsme je nasazovali do utkání. Třeba Sadílek by byl jinak asi v základu. Asi by vydržel celých devadesát minut, ale jde o to, co to s hráčem udělá potom. Jdou do větší únavy, může přijít přetrénování a to jsme nechtěli. Snažili jsme se mančaft citlivě namíchat, abychom byli zase příště schopni podávat další takové výkony a nedošlo k tomu, že bychom měli mimo třeba tři až pět hráčů kvůli velké únavě. Proto hrál třeba Kalabiška vpravo na pozici Reinberka, který dostal covid jako poslední. Různě jsme s tím házeli.“

Na co jste se teda zaměřili během tří dnů?

„Dlouho jsme nebyli spolu, takže jsme se zaměřili hlavně na taktickou stránku a organizaci. Pilovali jsme hodně deset na deset a zápasové věci. Byl na to krátký čas.“

Na penaltu šel tentokrát Daníček, přestože Kliment měl dobrou sérii. Jak to máte určené?

„Je to na nich dvou, jak se kdo cítí. Mají úkol to proměnit. Trochu se tam motal i Páťa Šimko, který chtěl dát za každou cenu gól a nakonec si dal vlastní. On rád jí, měl slíbeno nějaké jídlo, takže mu tam pak donesli nějaké řízky a je spokojený.“ (úsměv)

Dobrý výkon podal Michal Kohút, může být podle vás tajným trumfem jednadvacítky na EURO?

„Fotbalově na to má. Jen bych mu přál, aby se dostal na hřiště. Minule se tam nedostal, to mě jako trenéra mrzelo, protože ho tam pošlete, ale přijel v takovém stavu, že bylo těžké uvést ho zpátky do pořádku... Doufám, že dostane příležitost a možnost, aby prokázal, že je opravdu dobrým hráčem.“