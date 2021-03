Liga očima fanoušků: Kúdela není rasista! Vzkaz odcházejícímu Paclíkovi

Slávistický stoper Ondřej Kúdela v utkání proti Opavě • FOTO: Michal Beranek / Sport Slavia porazila Rangers a smázla Opavu, víc než výkony se ale bohužel řeší incident kolem Ondřeje Kúdely a údajných rasistických poznámek vůči hráči Rangers Glenu Kamarovi. Jak celou situaci vidí fanoušci Slavie? V Plzni se loučí se stávajícím majitelem Tomášem Paclíkem, který dohlížel na nejúspěšnější éru klubu. Sparťani si proti neoblíbeným Budějovicím potvrdili, že rozdíl mezi jejich klubem a Slavií je pořád velký. V Baníku i po prohře mohou mít radost ze změn, Bohemka přes ztracený zápas zase z výkonů Pulkraba či Bačkovského. Přečtěte si, co na události uplynulého týdne říkají fanoušci pěti ligových klubů.

SLAVIA PRAHA Kúdela určitě není rasista Asi bych mohl sloupek vzít čistě telegraficky: Rangers FC–Slavia 0:2, Slavia–Opava 4:0. Ale to nejde s ohledem na zápas ve Skotsku. Už toho sice máme jako slávističtí fanoušci opravdu dost, že se nemluví o zápase jako takovém a skvělém postupu do další fáze Evropské ligy, ale o obvinění z rasismu. O obvinění, které nebylo prokázáno. Ale tak to je. Ano, nevíme určitě, co Ondra Kúdela řekl Glenu Kamarovi. Jen víme, že Ondra určitě není rasista a že doslova neřekl to, co Kamarův právník tvrdí. Ten právník, který již několikrát využil obvinění z rasismu, až byl soudem uznán jako nedůvěryhodný. Taky rozhodně víme, že se skotský klub snaží nepostupovou blamáž upozadit „nabubřelou“ kauzou. Na druhou stranu si musíme přiznat, že Ondra vůbec neměl ke Kamarovi chodit a cokoli mu říkat. A také že v české kotlině si většina z nás nedokáže vůbec uvědomit, co to rasismus směrem k černošské komunitě vlastně je. Tak jen doufejme, že to „dobře“ dopadne. Pošramocené jméno máme ve světě tímto víc než dost. David Ocetník, 42 let, AREA 114 INSIDER: Kúdela se jim měl raději smát. Kádr Sparty je záhada, říká Siegl iSport podcast: Reakce Kúdely nepatří do TOP fotbalu, Gerrard alibistou SESTŘIH: Slavia - Opava 4:0. Dvě vyloučení, sešívaní vyrovnali rekord

VIKTORIA PLZEŇ Pane Paclíku, díky za krásné chvíle Tak naše Plzeň má stále ještě koronapřestávku, což neznamená, že se u nás nic neděje. Pan Paclík, který nás kdysi vytáhl z totálního propadliště dějin, kam jsme „úspěšně“ pochodovali, odchází. Asi to není nic nového, pan Šádek klubu fakticky velel už nějakou dobu… Ale stejně mu musím poděkovat, že nám připravil krásné a nezapomenutelné chvíle doma i v Evropě. To, že se na úspěch nabalily mraky „párkožroutů“, není jeho chyba, to úspěch přináší. Druhý pán teď musí ukázat, že na to stále máme. A pokud mít nebudeme, svět se nezboří. Narvaný penězi v této době asi nikdo není, když pominu pražská „S“ plus „S“. Maximálně prořídnou tribuny a to mi tak strašně nevadí, aspoň se ukáže fanoušek a „fanoušek“. Taky se teď propírá aféra ze Skotska. Rád bych k tomu něco řekl, nicméně budu radši mlčet. Je to v téhle době lepší. Sešívaným popřeju k postupu, ale jen hráčům. Fanoušky nemusím, oni ví proč. Beru je jako zákeřný hmyz. Čest královně Viktorce! Celá vláda i s COVIDem navždy pryč! Kovi, 52 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:0. Vydřené vítězství vystřelil Beauguel První rozhovor v roli majitele Plzně. Šádek o zvažování i hledání partnera

SPARTA PRAHA Takhle rozdíl mezi námi a Slavií zůstane Po ne úplně přesvědčivém výkonu jsme postoupili přes Baník v poháru a udrželi šňůru výher. O víkendu jsme se postavili neoblíbenému soupeři. Budějovice hrají velmi nepříjemný běhavý fotbal s vysokým presinkem, který nám dlouhodobě nesedí. A bohužel se to potvrdilo. První půle hodně špatný, druhá už lepší, ale hlavně díky domácím, kteří třikrát trefili konstrukci brány, a tak můžeme být za bod vlastně rádi. Asi dva týdny zpátky Adam Hložek prohlásil, že mezi námi a Slavií už takový rozdíl není. Bohužel si to nemyslím, a dokud nebudeme hrát rychleji a agresivněji, tak bude pořád – a velký. Jinak velká gratulace Slavii k postupu v EL. Bohužel s velkými kaňkami: brutální hrou Rangers a kriminálním zákrokem na Koláře (přeju brzké uzdravení), a nepochopitelným zkratem Kúdely, ať už řekl cokoliv. Moc mu nevěřím, že si zakrýval pusu jako normálně. Minimálně to působí dost nešťastně a ve spojitosti s tím, co pak předvedli někteří fanoušci Slavie, tahle ostuda naprosto zastínila a devalvovala sportovní úspěch. Michal Šedivý, 53 let, outdoor expert SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 0:0. První ztráta Letenských pod Vrbou

BANÍK OSTRAVA Bez Evropy, ale změna tu je Po dlouhé době jsme se v poháru na Spartě předvedli jako fotbalový, bojovný a sebevědomý tým. V první půli jsme byli lepší, domácí jsme k ničemu nepustili. Celkově vyrovnaný zápas rozhodl hloupý, a hlavně zbytečný penaltový faul v samotném závěru. Přes slušný výkon jsme gólem přišli o poslední reálnou šanci dostat se do pohárové Evropy. Na Slovácku jsme promarnili první poločas. Byli jsme všude pozdě a hlavně nasazení bylo diametrálně odlišné od utkání na Letné. Je možné, že kdyby Ndefe nenastřelil tyč, ale dal gól, vyvíjel by se zápas zcela jinak. Ale to je kdyby. Druhý poločas byl mnohem lepší a k bod,ům nám chybělo více se tlačit do zakončení a agresivita v šestnáctce soupeře. Dobrých centrů ze strany bylo dost. Trenér Smetana má dostatek času vyzkoušet do konce sezony hráče i třeba širšího kádru. V každém případě, i vzhledem k těžkým zápasům, přes tři prohry a jednu výhru pod novým trenérem, proměna v herním pojetí je více než značná a pozitivní. David Liveč, 40 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Slovácko - Baník 2:1. Domácí vyhráli po návratu z karantény a je čtvrté iSport podcast: Slovácko vládcem Moravy, jak mění Smetana Baník?