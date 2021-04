Ličkův rozbor Simy: Jde Henryho cestou. Co trenér-režisér a pojetí role?

Co stojí za výjimečností Abdallaha Simy? Proč jeho hvězda vyletěla strmě vzhůru? Do jakých evropských top klubů by mohl mladík z Afriky vystoupat? Nad tím vším se zamyslel speciálně pro Sport Magazín uznávaný expert Verner Lička, který v profesionálním fotbale působil coby trenér i sportovní ředitel a v současnosti je garantem vzdělávání koučů. Svůj znalecký posudek rozdělil do sedmi klíčových bodů.

Bylo by chybou dívat se na slávistickou kometu jen jedním úzkým pohledem. Mohly by nám totiž uniknout podstatné souvislosti. Zbytek už dodá Verner Lička.

ZÁKLAD: TRENÉR-REŽISÉR

„Žádný hráč nemůže vyletět nahoru bez trenéra. Důležité je sloučení obou kvalit. Pokud trenér nemá dlouholetou zkušenost ve fotbale, děje se výběr hráčů vždycky stylem hádání – vyjde, nevyjde. Ale v případě Simy a Slavie to tak určitě nebylo.

Jindřich Trpišovský společně se svými spolupracovníky naprosto vnímá a chápe potřeby moderního fotbalu. Na základě toho si dělá herní a tréninkovou koncepci. A do nich si vybírá hráče podle jasných kritérií.

Při vyhledávání posil tedy nehádají, ale mají na to know-how. Což bez profesního vzdělání, propojení teorie s praxí nejde. Jedině tohle vám umožní, že budete rozumět současnému fotbalu. Ale fakt rozumět! Ne že 10 milionů Čechů si myslí, že rozumí fotbalu, ovšem ve skutečnosti jeho podstatě nerozumí.

Kdyby Jindra Trpišovský a spol. nerozuměli současnému fotbalu, neobjevili by Simu, ale i Zimu, Kuchtu, Olayinku, Provoda a další. Žádný film od nejlepšího scénáristy a režiséra na světě by nebyl dobrý, kdyby si do něj vybrali špatně herce. Ve fotbale je to stejné. Pokud si trenér obsadí role ve své herní koncepci nevhodnými typy hráčů, nemůže být úspěšný.

U Slavie se to potvrzuje. Jindra se svým týmem za týmem pracuje s mužstvem jako scénárista a režisér. To znamená, že vytváří optimální podmínky k tomu, aby se hráč mohl sám objevovat a projevit.

Trpišovskému je jedno, jestli se sedmička bude jmenovat Pepík nebo Franta. Zajímá ho, jestli má předpoklady naplnit jeho koncepci. A jak jsme zdůraznili, dobrý trenér je scénárista a režisér v jedné osobě a musí se umět do obsazení rolí trefit.

Na druhou stranu je pravda, že Slavia má větší finanční možnosti. Tím pádem si může vybírat větší počet hráčů, a když dva, tři nevyjdou, nic se v tom vyšším počtu neděje. Ostatní vám to zaplatí a udělají vám úspěch.

Ještě jednu věc bychom neměli opomenout. Výkonnost hráče a jeho zlepšování není vždycky pozvolné. Stává se, že někdo je málo vidět, ale najednou v něm bouchnou saze a během pár měsíců vyletí. Proto Sima hrál nejdřív v Edenu za béčko, nebo v Olomouci neusoudili, že by měl dostat Zima více příležitostí v áčku. I já jsem to zažil před padesáti lety na vlastní kůži. Hrál jsem za Hlučín za žáky, pak jsem najednou hrál prim v mužích. Chtěla mě Opava, potom mě vzal Baník Ostrava. Ještě tři měsíce předtím bych si na to ani nedovolil pomyslet. Je vidět, že i Sima sám sebe objevuje. I on je po některých akcích překvapený a v duchu si nejspíš říká: Ty jo, já jsem fotbalista! Postupně zjišťuje na ligové scéně v Česku a na té evropské pohárové, že na to má.

Nestalo by se to, kdyby si Trpišovský a spol. nevšimli, že jim kluk z Táborska zapadá do herní koncepce, nezačali s ním pracovat a nenaučili ho sebe sama objevovat.“

POJETÍ ROLE NA POZICI SEDM

„Fotbalový herec na pozici 7 má určitý profil a do něj jednotliví hráči, včetně Simy, samozřejmě přinášejí svoji originalitu.

Upozorňuji, to bych chtěl podtrhnout, že na pozicích nejde o organizaci hry. Výchozí rozestavení má jen velice malý význam. Můžete hrát dobře nebo špatně se třemi obránci v řadě, se čtyřmi, v rozestavení 4-3-3 a 4-4-2. O tom to vážně není. Vždycky je to o situační organizaci hry, která je dána pospojováním postů, činnosti hry bez míče a s míčem.

Ovšem ještě je něco důležitějšího předtím. Co přesně?

Měli jsme jednou na doškolení trenérů diskusi s Janem Říčkou, skautem Manchesteru City. Říkal, co po nich chce Pep Guardiola při výběru hráčů.