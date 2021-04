Seriál Po stopách Simy, 3. díl: Jak se rodil přestup do Slavie a kolik stál

Fascinující na Simově příběhu je, jakými mílovými skoky vyletěl vzhůru. Přitom do třetí nejvyšší soutěže, ve které Táborsko v minulé sezoně půosobilo, se senegalský fotbalista vůbec nezapojil kvůli covidové kalamitě.

Jenže tvrdě dřel. Během třítýdenního tréninkového plánu naběhal neuvěřitelných 214,3 kilometru. „Odehrál přípravné zápasy v únoru a tři zápasy v květnu… Pět, šest zápasů, plus absolvoval tréninkový kemp,“ vypočítává Brožek, jak málo stačilo, aby Sima zaujal.

Klíčový byl květnový zápas s rezervou Slavie, poprvé zaujal funkcionáře červenobílých. „Vyčníval na celém hřišti, převyšoval i slávisty,“ podotýká Brožek. Jeden gól vymyslel a obránce Vojtěch Silhan si srazil míč do vlastní sítě, podruhé skóroval sám.

O dva dny později delegace z Edenu sledovala i další přípravný zápas Táborska na Proseku proti Viktorii Žižkov. Sima dostal šanci jen něco málo přes třicet minut, přesto převedl akci, kterou začal sám u vlastní šestnáctky a pak zvýšil na 4:1. V tu chvíli ve Slavii věděli: „Jdeme do toho!“

Do Slavie zamířil na desetidenní zkoušku, obstál a začal se dolaďovat transfer. „Ten byl ale dělaný z třetí do třetí ligy,“ připomněl ředitel Holub, že ještě nikdo neodhadoval v Simův raketový vzestup.

Ve videu prozradil, nad jakou úroveň se díky bonusům vystoupala přestupová částka. Jde o miliony… jeden, dva, tři…? „Byly tam různé podmínky. Když nastoupí, když se prosadí, dá deset gólů za áčko… tak se to stavělo. Řekli jsme si, že ty peníze uvidíme za dva roky a on to stihnul splnit všechno do února. Ani nikdo na Slavii nevěděl, že to půjde tak rychle,“ žasne.

V Táborsku jeho pouť fotbalovým světem sledují dál a těší je, že Sima nejen zazářil, ale dokáže skvělé výkony opakovat. „Jak dál gól Beer Ševě v Evropské lize, říkal jsem si, že je tam. Za čtyři měsíce dokázal změnit svůj život a zastabilizovat se tam. Dnes ho trenér nepostaví, aby si ho pošetřil na Evropskou ligu a Vláďa Šmicer o něm říká, že je to hráč, který mění Slavii. Přál bych mu, aby šel do Anglie,“ vzkazuje Simovi trenér Brožek. Není určitě sám, kdo věří, že se to opravdu může stát.

Podívejte se na předchozí díly seriálu iSport TV

Po stopách Simy

Po stopách Abdallaha Simy, 1. díl: Sluníčkový úkaz v Táboře