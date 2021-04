Musím se smát, takové otázky po Karviné nepadaly, rýpl si Breite

Jaký to byl zápas?

„Věděli jsme, jaký nás čeká průběh. Takových zápasů je hodně, bohužel se to jen potvrdilo. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Nenašli jsme způsob, jak Pardubice překvapit. Dostat se tam centry nebo nějakým jiným způsobem, nenašli jsme prostě recept. A takhle to dopadlo...“

Z tribuny se zdálo, že Pardubice působily svěžejším dojmem. Souhlasíte?

„To nevím, to jsou taková slova... Vždycky když někdo vyhraje, říká se, že byl svěžejší. U nás se to lámalo, když jsme šli dvakrát skoro sami na bránu, tam jsme mohli rozhodnout. Ale svěžejší asi ne, to jsou vždycky spíš takové alibistické řeči po utkáních, když už člověk ví, jak to dopadlo.“

Svěžejší možná nebyl správný výraz, tak jinak – vypadalo to, že to Pardubice celkově víc ladily.

„Jestli se to zdálo vám, tak asi jo. Nám ale asi ne. Kdybychom vyřešili dvě situace, mohli jsme se tady radovat třeba z výhry 2:0. Ale nemyslím si, že by v tomto zápase byl jeden mančaft o hodně nebo o málo lepší.“

Trenér Látal říkal, že jste šedesát minut prospali, že jste byli bez zájmu a bez agresivity.

„Některé vypadlé balony získávali oni, to tak prostě je. Ale znovu se budu opakovat: mohli jsme utkání rozhodnout, ale místo toho jsme udělali chybu.“

U klíčového momentu jste byl i vy, když jste přihrával Mandousovi. Co se tam stalo?

„Valili jsme dozadu, získali jsme balon, ale ve finále jsem to dal Mandymu pomalu. Sice trefil hráče, ale zase to od něj nebylo alibistické. Šel mi na pomoc, zbytek byl už takovým vyústěním zápasu. Pardubice to přehouply na svou stranu.“

Neustále opakujete, že jste mohli duel rozhodnout dřív, ale vám se zdál výkon Sigmy v pořádku?

„To jste řekl vy. Já říkám, že v tomhle zápase nebyl nikdo lepší.“

Nicméně skoro všichni jste vypadali dost nervózně, podrážděně, negativně...

(úsměv) „Pardon, ale já se takové otázce musím smát. To vypadá, jak kdybychom tady šli jeden po druhém. Když jsme před čtrnácti dny vyhráli v Karviné, takové otázky nepadaly. A dnes máme být v nějakém rozpoložení? Ne, to je fotbal. Jeden na druhého zařve, že něco zkazil, to je v pořádku, ale není to o tom, že se bude někdo urážet. Jsme mančaft, nemůžeme se jen plácat po výhrách. Musíme se semknout a jít dál. Žádné špatné rozpoložení, to je nesmysl.“

Co teď ve zbytku sezony? Čeká vás náročný program na dvou frontách, ale v lize už se vám naděje na poháry docela zavírají.

„Byl bych blázen, kdybych řekl, že jsme si něco zavřeli, když je ještě deset zápasů. Bohužel jsme to nezvládli, ale nikdy nevíte. Ještě opravdu zbývá strašně moc bodů.“