Spokojený Svědík po Opavě: Tým je vyzrálejší, má sílu to otočit

Co říkáte na drama v Opavě?

„V prvním poločase jsme měli dostatečný počet příležitostí, abychom dali gól. A nejenom jeden. Bylo tam čtyři, pět tutových šancí. Super jsme presovali, získávali míče na soupeřově polovině. Ve druhém poločase Opava změnila rozestavení, což nás sice nezabrzdilo, ale už jsme se daleko hůř dostávali do šancí. Byl to hektický výkon. Nepodrželi jsme balon. Vyvrcholilo to tím, že jsme po chybě inkasovali. Prohrávali jsme a cením si toho, že jsme výsledek otočili.“

SESTŘIH: Opava - Slovácko 1:2. Trefy Klimenta a Sadílka otočily hostům zápas

To se vám zas tak často nestává, že?

„Když vedeme, náš výkon má parametry, jde nahoru. Ve většině utkání, ve kterých jsme zvítězili, jsme šli do vedení jako první. Byli jsme úspěšní z první, z druhé šance. Ale tohoto si ceníte víc. Pochvala pro tým, že to zvládl. Ukázala se jeho síla.“

Vidíte posun v mentálním nastavení mužstva?

„Určitě. Nahrává tomu i pozice v tabulce. Tým je vyzrálejší. Fakt, že máme dost bodů a jdeme si za nějakým cílem, v tom hraje roli. Teď máme sílu to otočit. V kabině jsem musel po prvním poločase trošku brzdit negativum směrem k neproměňování šancí. Šlo o trpělivost.“

Souhlasíte, že vám hodně pomohl střídající Michal Kohút?

„Ano, Michal i Réza (Jakub Rezek), kterým to nevyšlo v poháru v Mladé Boleslavi. Před přípravou jsme si říkali, aby se do toho střídající hráči pozitivněji zapojili a pomohli týmu. Potřebujeme všechny hráče. Dnes se to projevilo. Jsem jedině rád.“

Čeká nás extra náročný program. Zvládnete ho i s uzším kádrem?

„Mám obavy, jak se to bude ke konci nabalovat. Hráči se dostanou do únavy, můžou přijít zranění nebo karty. Ale my máme jednoznačně nastavenou hlavu jen na další zápas. Teď hrajeme hned v úterý, což bude hrozně náročné. Na druhou stranu, nebudeme trénovat, ale jenom hrát. Musíme to nějak zvládnout.“