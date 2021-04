Smetana: Absurdní, až komické. Dali regulérní gól, ale nevyhráli jsme

Hráčům děkoval za výkon, s herní produkcí byl celkem spokojený. Co ale Ondřej Smetana těžko vydýchával, byl moment z prvního poločasu, kdy sudí Miroslav Zelinka odpískal ve prospěch Baníku pokutový kop snad vteřinu předtím, než nepovedený centr skončil v liberecké bráně. Gól neplatil. Vzápětí Stronati trefil z penalty tyč... „Pískne se, za setinu vteřiny je míč v bráně a gól to není. Je to absurdní, až komické. Myslím, že jsme dali regulérní gól, ale nevyhráli jsme,“ soukal ze sebe mladý kouč po remíze 0:0 v Liberci.

Remíza z Liberce je cenná, ale vás bolí. Je to tak?

„Klukům jsem po zápase poděkoval za nadstandardní výkon. Vytvořili jsme si spoustu šancí, dali jsme gól, ale bohužel jedeme domů jen s bodem. Před zápasem bychom s ním byli spokojeni, dle průběhu jsme ale mohli vytěžit víc. Je to škoda. Jeli jsme podle plánu, dobře jsme bránili, čekali jsme na rychlé protiútoky, prosadili jsme i z postupného útoku. Byli jsme precizní v naší šestnáctce, soupeře jsme nepustili do velké šance. Bohužel jsme nebyli důslední a kvalitní vepředu.“

Přesto jste vstřelili branku…

„Nejsem tak zkušený trenér, ani nemám takové postavení, abych hodnotil situaci před penaltou. Dali jsme regulérní gól, ve finále kopeme penaltu… Nevím, jak to vyhodnotit. Ještě jsem to pořádně neviděl, detailně neznám pravidla. Stronati ale měl penaltu dát, přes to nejede vlak. Ze všeho mám smíšené pocity. Za dnešní výkon, ale i práci kluků v tréninkovém procesu, bychom si zasloužili tři body.“

Měl jít na penaltu kapitán Stronati?

„Trefil tyč, už to nezměníme. Mohli jsme kopat ještě jednu, řval jsem, že to byla Koscelníkova ruka, ale na padesát metrů to přesně nevidíte (Zelinka penaltu odpískal, VAR ho usvědčil z omylu, Koscelník hrál hlavou). Štve mě ten první moment. Pískne se, za setinu vteřiny je míč v bráně a gól to není. Je to absurdní, až komické. Myslím, že jsme dali regulérní gól, ale nevyhráli jsme.“

Herně jste byli lepší, ale v ofenzivě jste se nebyli schopni prosadit. A to opakovaně. Proč?

„O síle Liberce jsme věděli, připravovali jsme se na něj, fungovalo to, za což jsem rád. Nebyli jsme produktivní. Co se týče způsobu hry, jsme kvalitní byli, bohužel jsme selhali třeba při Zajícově hlavičce.“

Chybí obecně mužstvu ofenzivní talent?

„Proti Příbrami jsme ukázali, že tento tým umí dát gól. Věřím, že to zase přijde. Změnili jsme způsob hry, zjednodušili jsme přechod do útoku. Šancí si vytváříme víc a snad je zase budeme proměňovat. Je to o práci v tréninku. Vím, že to přijde.“

Jak hodnotíte úroveň zápasu?

„Ráno bylo na hřišti ještě hromada sněhu, bylo to podmáčené, nakonec to ještě vypadalo dobře. Nebyl to extra líbivý zápas, ale podle mého to byl jeden z těch lepších.“