Fanoušky tohle muselo bavit, chválil Vrba. Přeje si setrvání Plavšiče

Výpadek z Českých Budějovic je zapomenut, Sparta opět hupsla na vítěznou vlnu. A to ve velkém stylu. Nebohé Teplice v domácím prostředí i díky hattricku Ladislava Krejčího mladšího rozmontovala 7:2 a náležitě se naladila na to, co jí čeká v nejbližších dnech. „Dvakrát Jablonec, derby na Slavii. Doufám, že v těchto utkáních výkonnost potvrdíme,“ přál si trenér Pavel Vrba.

Sedm nastřílených branek, přesvědčivý triumf. Hádám správně, že to byl zápas podle vašeho gusta?

„Myslím, že to byl hlavně fotbal, který sparťanské fanoušky bavil. Samozřejmě jsem rád, že jsme dali sedm gólů. Měli jsme utkání pod kontrolou. Co se týče ofenzivy, naše určitě měla parametry.“

Naposledy jste přitom v Českých Budějovicích herně nepřesvědčili. Pomohla týmu reprezentační přestávka?

„Hráči asi přijeli z reprezentačních srazů dobře naladění. (usmívá se) Všichni, kteří nastoupili, hráli velice dobře. K nim se přidali i další. Samotné pauze bych to ale nepřičítal, víte sami, že tu hodně hráčů nebylo. Jsem rád, že jsme se dobře naladili a zvládli to.“

Trenér Teplic Kučera uznal, že si Plavšič s Polidarem na levé straně hřiště dělali, co chtěli.

„To je dobře, ne?“ (usmívá se)

Polidar se vrátil po delší pauze, jak se vám jeho výkon líbil?

„Pořád jsem ve fázi, že mužstvo poznávám. Matěj měl zdravotní problémy, ale předtím odehrál dost zápasů a ukázal kvalitu. Není to tak, že by se objevil z ničeho nic.“

Když jsme u poznávání, co jste tedy za ty už téměř dva měsíce vypozoroval?

„Že jsou tu do ofenzivy strašně kvalitní hráči. Máme velmi dobrý průměr vstřelených branek. Jedinou výjimkou byly Budějovice. Těší mě, že jsme tak produktivní a aktivní. Jsem s tím vstupem spokojený, máme šest výher ze sedmi zápasů. Ale souboje s top mužstvy nás teprve čekají. Doufám, že výkonnost potvrdíme.“

SESTŘIH: Sparta - Teplice 7:2. Totální demolice, Krejčí slavil hattrick!

Ta těžká série začne už ve středu. Je důležité, že jste se na ni takhle naladili?

„Určitě, máte pravdu. Bude to zkouška. Dvakrát máme Jablonec, pak Slavii, čeká nás utkání s Plzní. To jsou zápasy, které pro nás budou hodně důležité. Ukáže se, jak na tom jsme. Teď mám ale radost, že jsme to zvládli proti Teplicím.“

Plavšič podložil další dobrý výkon i dvěma asistencemi. Smlouvu má ale pouze do léta, budete apelovat, aby v klubu zůstal?

„Nejsem na tom tak dobře, abych mu tu smlouvu mohl nabídnout sám. (usmívá se) Věřím, že Sparta udělá všechno pro to, aby s ním prodloužila.“

Krejčí stihl z pozice defenzivního záložníka hattrick za půl hodiny. Vnímáte, že jeho výkonnost neustále roste?

„Je to hezké. Vy správně píšete, aby za Spartu hráli mladí hráči. Jsem rád, že potvrzují kvalitu. Není to totiž o věku, ale o tom, co předvádí na hřišti.“

Bude po takovém výsledku i prostor na vytknutí nedostatků? Zahodili jste spoustu dalších šancí, první inkasovaná branka určitě spadá do kategorie „laciné“.

„Určitě. Hlavně v té pasáži kolem sedmdesáté minuty jsme si vytvářeli šance, v prvním poločase jsme šli sami dvakrát na branku. To vedení mohlo být výraznější. Klidně jsme mohli proměnit dalších pět možností. Pokud jde o první inkasovaný gól, je pravda, že byl hodně laciný. Špatně jsme pokryli prostor. Stává se to, i takové věci vám může podobný zápas ukázat. Příště si na to musíme dát pozor.“

Ze srazu slovenské reprezentace se vrátil zraněný Dávid Hancko. Jak to s ním vypadá?

„Jde o svalové zranění. Když přijel, šel na kontrolní magnetickou rezonanci. Bohužel se ukázal, že tam je trhlina. Doba léčby by měla být tři týdny.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hložek, 13. Ladislav Krejčí ml., 24. Ladislav Krejčí ml., 29. Ladislav Krejčí ml., 53. Knapík (vl.), 60. Polidar, 61. Wiesner Hosté: 21. Jukl, 81. Žitný Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka (75. Vindheim), Polidar – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. (66. Trávník) – Wiesner, Dočkal (C) (61. Karabec), Plavšić (61. Moberg Karlsson) – Hložek (66. Novotný). Hosté: Němeček (46. Grigar) – Hyčka (38. Černý), Mazuch (38. Gabriel), Knapík, Droehnle – Mareček (85. Ljevaković), Kučera (C) (71. Žitný) – Kodad, Jukl, Moulis – V. Vukadinović. Náhradníci Domácí: Heča, Souček, Vindheim, Trávník, Novotný, Karabec, Moberg Karlsson Hosté: Ljevaković, Černý, Trubač, Žitný, Gabriel, Vachoušek, Grigar Karty Hosté: Jukl Rozhodčí Machálek – Horák, Kubr Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

