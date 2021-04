Krejčí: Hattrick byl můj velký sen, díky klukům. Co se dělo před penaltou?

Mezi hráči určenými na penaltu velmi pravděpodobně nefiguruje, teď to ale jinak nešlo. Ladislav Krejčí mladší mohl proměněnou exekucí završit hattrick. Povedlo se, sparťanský talent na to potřeboval pouhých sedmnáct minut prvního poločasu. „Děkuju klukům, že mi míč přenechali,“ usmál se hlavní architekt drtivého triumfu 7:2 nad Teplicemi. Ačkoli nastupuje na pozici defenzivního záložníka (a někdy i stopera), nasázel v ligovém ročníku už osm branek…

Teplice jste zničil hattrickem za necelý poločas. Váš nejlepší zápas v rudých barvách?

„Je to krásný! Byl to můj velký sen, který jsem si dával na začátku sezony. Jsem rád, že se teď splnil. Děkuju klukům, kteří mi to nacentrovali. A hlavně, že mi přenechali míč před penaltou. Jsem jim moc vděčný.“

Křikl jste si, že chcete pokutový kop zahrávat?

„Nejdřív jsem prosil Hložana, protože jsem věděl, že ten si to určitě bude chtít vzít taky. A pak tam byl ještě Bořek, tak jsem čekal na jeho reakci, jestli půjde kopat nebo mi to přenechá. Jak už jsem říkal, jsem jim moc vděčný.“

Na mistrovství Evropy jste jel s cílem, že se chcete střelecky prosadit. Nepovedlo se, ale teď jste si spravil chuť, že?

„Nejdřív jsem říkal, že tam dám dva góly, pak jsem to ještě zvýšil na tři. Teď jsem to musel trochu dohnat. EURO mě pořád mrzí, ale jsem rád, že to tady dopadlo dobře.“

Jak důležité bylo, že jste proti Teplicím ani za rozhodnutého stavu nepolevili?

„To bylo hlavní. Je skvělé, že jsme udrželi taktiku, se kterou jsme šli do zápasu. Trenér nám říkal, že presují v hodně lidech, ale mezi útočnou a obrannou linií jim vzniká velký prostor. Dokázali jsme toho hodně a často využívat. To byl ten hlavní důvod, proč jsme se drželi taktiky a neuspokojili se.“

Máte před sebou šňůru náročných utkání. Je takhle vysoký triumf důležitý i s ohledem na náladu, se kterou do ní půjdete?

„Čeká nás těžká série zápasů, duel s Teplicemi splnil účel, abychom se před tím dobře nastartovali.“

Tím spíš, když za sebou máte reprezentační přestávku, že?

„Určitě. Po repre pauze je vždycky důležité se chytit. O to víc před tím, co nás teď čeká. Je to skvělé a doufám, že v tom budeme pokračovat.“

SESTŘIH: Sparta - Teplice 7:2. Totální demolice, Krejčí slavil hattrick!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hložek, 13. Ladislav Krejčí ml., 24. Ladislav Krejčí ml., 29. Ladislav Krejčí ml., 53. Knapík (vl.), 60. Polidar, 61. Wiesner Hosté: 21. Jukl, 81. Žitný Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka (75. Vindheim), Polidar – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. (66. Trávník) – Wiesner, Dočkal (C) (61. Karabec), Plavšić (61. Moberg Karlsson) – Hložek (66. Novotný). Hosté: Němeček (46. Grigar) – Hyčka (38. Černý), Mazuch (38. Gabriel), Knapík, Droehnle – Mareček (85. Ljevaković), Kučera (C) (71. Žitný) – Kodad, Jukl, Moulis – V. Vukadinović. Náhradníci Domácí: Heča, Souček, Vindheim, Trávník, Novotný, Karabec, Moberg Karlsson Hosté: Ljevaković, Černý, Trubač, Žitný, Gabriel, Vachoušek, Grigar Karty Hosté: Jukl Rozhodčí Machálek – Horák, Kubr Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Sparta - Teplice: Žitný si skvěle zasekl a prostřelil Nitu na zadní tyč, 7:2!

Sparta - Teplice: Brutální demolice! Wiesner si obešel Grigara, 7:1

Sparta - Teplice: Hložek namazal patičkou Polidarovi, ten ranou k bližší tyči zvýšil na 6:1!

Sparta - Teplice: Hložek zužitkoval Plavšičův centr, 5:1 po vlastním gólu Knapíka!

Sparta - Teplice: Krejčí mladší z penalty zkompletoval hattrick, 4:1!

Sparta - Teplice: Krejčí mladší zužitkoval skvělou akci a vrací dvoubrankové vedení! 3:1

Sparta - Teplice: Letenští neuhlídali Jukla, který zužitkoval Kučerův centr na hlavu, 2:1

Sparta - Teplice: Krejčí mladší se skvěle pověsil na Dočkalův centr, 2:0!