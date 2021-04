Krejčí se rve o EURO, demoliční lajna i návrh pro Teplice. Co ukázala Sparta?

Hattrick Ladislava Krejčího mladšího, ale i demoliční levá strana. Co ukázal zápas Sparty s Teplicemi? • FOTO: Koláž iSport.cz Hráči na hřišti demontovali „skláře“ ze severu Čech a statistici nestíhali zapisovat. Sedm branek v ligovém utkání? To Sparta pamatuje naposledy v roce 1999. Teplice to v sobotu na Letné pořádně schytaly. Hattrick Ladislava Krejčího II za poločas, či úderná letka Srdjan Plavšič s Matějem Polidarem na levé straně, dohnali hráče ve žlutomodré kombinaci k depresi. Co dalšího Pražané v 25. kole FORTUNA:LIGY předvedli?

Krejčího hattrick. Co EURO?! Mezi hráči určenými na penaltu velmi pravděpodobně nefiguruje, teď to ale jinak nešlo. Ladislav Krejčí mladší mohl proměněnou exekucí završit hattrick. Povedlo se, sparťanský talent na to potřeboval pouhých sedmnáct minut prvního poločasu. „Děkuju klukům, že mi míč přenechali,“ usmál se architekt drtivého triumfu. Ačkoli nastupuje na pozici defenzivního záložníka (a někdy i stopera), nasázel v ligovém ročníku už osm branek. Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý by si měl na všestranného fotbalistu pomalu začít shánět telefonní číslo. Krejčího účast na mistrovství Evropy nemusí být žádné sci-fi. Krejčí po hattricku: Ve vápnech se cítím silný. Díky klukům za šanci kopat penaltu Sparta - Teplice: Krejčí mladší z penalty zkompletoval hattrick, 4:1! Sparta - Teplice: Krejčí mladší zužitkoval skvělou akci a vrací dvoubrankové vedení! 3:1 Sparta - Teplice: Krejčí mladší se skvěle pověsil na Dočkalův centr, 2:0!

Levá demoliční četa „Dělali si, co chtěli,“ pokrčil bezmocně rameny teplický trenér Radim Kučera. O kom byla řeč? O Matěji Polidarovi a Srdjanu Plavšičovi, kteří se potkali na levé straně sparťanské sestavy a v utkání naprosto dominovali. S jejich souhrou si Severočeši nevěděli rady, výrazně se promítla i do konečného skóre. Srb připsal asistenci, Polidar zase gól. Po jeho centru si navíc vstřelil vlastní gól stoper Knapík. „Věřím, že vedení udělá maximum, aby s Plavšičem prodloužilo smlouvu,“ vyznal se kouč Pavel Vrba. Polidar zase může při zranění Dávida Hancka představovat účinné řešení pozice levého obránce. Sparta - Teplice: Hložek namazal patičkou Polidarovi, ten ranou k bližší tyči zvýšil na 6:1!

Dočkalovy kouzla a kejkle Nevešel se do nominace národního týmu pro poslední reprezentační sraz, náladu si ale zkazit nenechal. Při rozborce Teplic byl Bořek Dočkal jednou z ústředních postav Sparty. V předfinální fázi rozdával jednu úžasnou přihrávku za druhou, defenzivu Teplic drtil milimetrovými kolmicemi. Radost pohledět. Že si z vydařeného utkání odnesl pouze jednu asistenci, je především dílem toho, jak jeho parťáci s dalšími vyloženými šancemi nakládali. Kdyby Dočkal posbíral čtyři gólové nahrávky, nikdo by se nemohl divit. Navíc příkladně tahal i do defenzivy. Komplexní představení. Sparta - Teplice: Krejčí mladší se skvěle pověsil na Dočkalův centr, 2:0!

Doma to Vrbovi pálí Jakmile přijede Pavel Vrba na Letnou, je jasné, že budou padat góly. Do sítě soupeře. V každém dosavadním domácím utkání Sparta pod Vrbou vstřelila tři a více branek. Karvinou přetlačila 4:3, Příbram přejela 4:0 a v sobotu to odnesly Teplice nevídaným výpraskem 7:2. „Myslím, že to byl hlavně fotbal, který sparťanské fanoušky bavil. Samozřejmě jsem rád, že jsme dali sedm gólů. Měli jsme utkání pod kontrolou. Co se týče ofenzivy, naše určitě měla parametry,“ těšilo šéfa sparťanské lavičky. Sedmičkou „sklářům“ navíc zapsal svoje druhé nejvyšší vítězství ve FORTUNA:LIZE. Přesto přísný kouč viděl nedostatky. „Vedení mohlo být výraznější. Klidně jsme mohli proměnit dalších pět možností. A první inkasovaný gól byl zase hodně laciný. Příště si na to musíme dát pozor!“ Největší výhry Pavla Vrby ve FORTUNA:LIZE Plzeň - Ústí nad Labem 7:0 (září 2010)

Sparta - Teplice 7:2 (duben 2021)

Plzeň - Mladá Boleslav 6:1 (srpen 2018)

Plzeň - Jablonec 6:1 (listopad 2013) Vrba: Dali jsme krásné góly, s ofenzivou jsem hodně spokojený, ale... SESTŘIH: Sparta - Teplice 7:2. Totální demolice, Krejčí slavil hattrick!