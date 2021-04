Trpišovský: Kolář chce Arsenal zvládnout. Jak to vypadá s Kúdelou?

Druhá ztráta se Zbrojovkou v sezoně, podruhé v řadě jste velkou část duelu odehráli v deseti lidech. Vaše hodnocení?

„Zápas dostal jiný průběh po vyloučení. Do červené karty byl náš vstup velice dobrý, měli jsme gólovku, kterou soupeř ztečoval. Pak se zápas úplně změnil. Museli jsme sahat do středu hřiště, stáhnout tam jednoho hráče. I tak si však myslím, že to byl směrem do ofenzivy docela zajímavý výkon, ale do defenzivy už moc ne. Udělali jsme několik chyb, začalo to červenou kartou, kdy si jejich útočník sám prodloužil balon a šel sám. V některých situacích jsme velmi aktivní Brno pouštěli do věcí, které jsme nechtěli. I přes zajímavé šance na obou stranách a to, že oba týmy chtěly vyhrát, zápas paradoxně skončil 0:0. Celkově asi spravedlivá remíza, jen škoda, že nepadl gól. Minule s Opavou jsme hráli na mnohem lepším terénu než dnes.“

Co říkáte na červenou kartu Matyáše Vágnera?

„Viděl jsem to o půli, těžko říct. Dnes je ten výklad takový, že se tam asi vždycky něco najde, pořád se to mění... My jsme možná taky měli kopat penaltu, ale prý míč nebyl půl vteřiny ve hře. Před červenou tam byl navíc možná faul na Hromadu, který šel za obranu do souboje. Měli jsme zprávy, že tam byl kontakt. Rozhodčí řekl, že se k tomu bude vracet, proto jsem se na to ptal. Ale jsou to už jen kdyby. U toho Vagyho faulu už je to většinou červená, i když taky se rozlišuje, jestli by mohl hráč rovnou zakončovat, jestli někdo dobíhá a tak dále. Největší chybu jsme ale udělali už v obraně, měli jsme tu situaci normálně uhrát. Faulovaný hráč si sám vyhrál hlavou souboj, nikdo to nezajišťoval.“

Je reálné, že by ve čtvrtek na Arsenalu nastoupil Ondřej Kolář?

„Nějaká šance tam je, ale asi ne moc vysoká. Už to zkouší na trénincích, ale jeho stav byl natolik vážný, že se mu občas i tak přitíží. On je velký optimista, bojovník, tvrdí, že to chce zvládnout. V téhle chvíli by chytat nemohl, nicméně zbývají čtyři dny, má masku hotovou, má chuť, to je základ. Uvidíme.“

Jak tedy budete brankáře řešit?

„Uvidíme, je rozdíl mezi Evropou a naší ligou. Vagy na ligu kvůli vyloučení nebude, takže se nám počet sníží. Na Arsenalu být může, máme dva trenéry gólmanů, se kterými asi budeme rozhodovat i podle typologie brankářů, terénu a typu zápasu. Na čtvrtek máme na výběr.“

Ondřej Kúdela do pátku trénoval, můžete upřesnit, od kdy je mimo, co mu je a jestli poletí na Arsenal?

„U Ondry to je podobné třeba jako u Honzy Bořila. Vrátili se z nároďáku vyčerpaní, absolvovali hodně náročný program. Vraceli se v pět ráno, na některé to dolehlo, přivezli si zranění i extrémní únavu. To jsem ještě nezažil ani v přípravě. Ondra měl ve čtvrtek volno, v pátek šel do lehkého tréninku, ale už mu nebylo dobře. Má kontuzi nosu, horečky, uvidíme, jak to bude pokračovat. Asi se to bude řešit antibiotiky.“

Kúdelu jste nahradil překvapivě Kačarabou. Proč ne Delim i s ohledem na čtvrteční zápas v Evropské lize, kde Kačaraba není na soupisce? A jak se vám líbil?

„Zvažovali jsme to, chtěli jsme do hry dostat co nejvíc hráčů, kteří s námi v repre pauze trénovali. Varianta Simona byla, ale vracel se celý pátek, pak musel na testy. Byl taky z cestování extrémně unavený, nechávali jsme to na něm. Pravděpodobně bude hrát ty další zápasy v rychlém sledu, takže jsem rád, že přišel a upřímně řekl, že teď se necítí. Je možnost, že se pak Zimič (David Zima) bude přesouvat doprava, takže se to už s levonohým Simonem nabízelo vyzkoušet, ale Taras jde postupně nahoru. V pauze vypadal velice dobře, bylo tam zlepšení. Až na dva těžké momenty, které řešil skluzem, naznačil posun, kvalitu s míčem i v rozehrávce. Postupně si na náš styl zvyká.“

Těší vás nová rekordní série bez prohry, která čítá již 37 zápasů?

„To je asi jediné plus dnešního utkání, ještě tedy spolu s bojovným výkonem některých hráčů. Třeba Provod i přes náročný program patřil k nejlepším, jinak není moc co hodnotit. Samozřejmě třicet sedm utkání je úctyhodná série, nerodí se to každý den. Ceníme si toho, máme radost, je to unikátní. Bavili jsme se o tom v kabině, že je to blízko. Měli jsme před tímto zápasem hodně negativních momentů, ať už to byla únava, zranění, pak vyloučení, ale jsme rádi, že jsme to ustáli a rekord udělali.“

Příště vás v lize čeká derby, co říkáte na včerejší kanonádu Sparty? A nabídne derby konečně super fotbal?

„Bude to úplně jiný zápas, než byl ten její s Teplicemi. Ale samozřejmě kéž by to byl dobrý fotbal se spoustou šancí. Derby vždycky bývá hodně nervózní, je tam hodně soubojů, záleží i na rozhodčím. Budeme rádi, když to bude dobrý fotbal, k čemuž by mohlo pomoct i naše skvělé hřiště. Kdyby padl nějaký brzký gól, otevřelo by se to a mohlo by to být hodně zajímavé.“

SESTŘIH: Brno - Slavia 0:0. Sešívaní v deseti po Vágnerově vyloučení nováčka nezdolali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Berkovec – Hlavica, Pernica (C), Gajić, Jan Moravec – Ad. Čermák, Texl, Záhumenský, Pachlopník (80. Reiter) – Hladík (64. A. Fousek), Růsek (80. Fila). Hosté: Vágner – Bah, Kačaraba, Zima, Masopust (C) – Holeš, Van Buren (57. Lingr), Hromada (19. Kovář), Provod – Olayinka, Kuchta (57. Ševčík). Náhradníci Domácí: Floder, Dreksa, Štepanovský, Bariš, Reiter, Fousek, Fila Hosté: Kovář, Deli, Stanciu, Beran, Ševčík, Lingr, Tecl Karty Hosté: Vágner (č), Bah, Olayinka Rozhodčí Orel – Blažej, Dobrovolný Stadion Městský fotbalový stadion Srbská, Brno

