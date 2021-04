Koller: VAR v Brně nechápu, v lize roste další Souček. Co Dočkal a derby?

MOMENTY 25. kola: Sparta nasázela sedm gólů po 22 letech, Krejčí zazářil hattrickem VŠECHNA VIDEA ZDE

Kdo je před derby v lepší formě? První Slavia, nebo druhá Sparta?

„Dlouhodobě jsou ve větší pohodě slávisté, ale pozor: tři dny před derby je čeká první zápas čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu. Začíná se u nich projevovat našlapaný program v podobě zranění či disciplinárních problémů plus teď mají trable s brankáři. Sparta se po reprepauze vrátila skvělým výkonem s vysokou produktivitou, ovšem i před tímhle derby si myslím, že nebude mít jednoznačného favorita.“

Začněme u Sparty, která smetla Teplice. Potěšilo vás jako útočníka a sparťana jejích sedm gólů?

„Výkon Sparty se mi dost líbil, na její hře je výrazně vidět rukopis trenéra Vrby. Hráči si věří a v ofenzivě udělali znatelný progres. Na sparťany se mi hezky dívalo a nemuseli zůstat jen u sedmi tref, třeba Adam Hložek měl další dvě tutovky. Zahozené šance bych za stavu 7:2 nikomu nevyčítal: důležité je, že se do nich Sparta dostává. Celou sezonu to tak nebylo.“

Mužem zápasu s Teplicemi byl sparťanský defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší, jenž se blýskl hattrickem. Přiblížil si nominaci na EURO?

„Trochu si říkám, že v lize roste druhý Souček, minimálně co se týká produktivity. Všímejte si, jak Láďu jeho spoluhráči cíleně hledají, třeba Dočkal. Umí si udělat prostor ve vápně, opírá se o excelentní timing i přesnou hlavu. Když udrží emoce na uzdě, je to klíčová postava Sparty. Je pro něj trochu škoda, že v reprezentaci jsou jeho pozice obsazené asi nejlépe, ale minimálně do širší nominace na EURO by se mohl dostat.“

A co říkáte na výkon sparťanského režiséra Bořka Dočkala, jenž rozdával jednu přesnou nahrávku za druhou?

„Tenhle zápas byl přesně pro něj: Sparta byla hodně na míči a Teplice byly s postupujícím časem čím dál odevzdanější. Když je tým v tlaku, Bořek vyniká a zásobuje ostatní finálními přihrávkami. Proto už možná není v reprezentaci, kde jsou zápasy rychlejší. Na druhou stranu bych se nebál dát mu šanci v derby, vystřídat může vždycky. Dá se čekat, že proti Slavii nebude mít tolik prostoru, ale zase může pomoct třeba výtečnými standardkami.“

K hladkému vítězství nad Teplicemi pomohla Spartě i báječná levá strana ve složení Matěj Polidar & Srdjan Plavšič, viďte?

„Jasně, tahle dvojice vynikala, chodila přes ni většina akcí. Plavšič odehrál fantastický zápas a Polidar mě překvapil: bylo na něm vidět, že má obrovskou chuť a povedený výkon korunoval krásným gólem. Tihle dva spolu klidně můžou hrát i v derby, akorát se budou muset víc věnovat defenzivě.“

Tu má Sparta stále křehkou. Musela od Teplic dostat dva góly?

„Před prvním gólem byl Jukl před brankářem úplně sám, tohle se nesmí stávat. Sparta se neustále snaží hrát aktivně dopředu a pak má okénka v obraně. Oceňuju, že je daleko přímočařejší a ofenzivnější než dřív, kdy to od ní bylo upracované a strnulé, takže výsledek 7:2 je mi daleko sympatičtější než třeba 1:0 nebo 2:1.“

Sparta má před derby na programu pohárové čtvrtfinále s Jabloncem. Na jednu stranu to může být dobrý test, ale kdyby Letenští vypadli, mohlo by jim to pocuchat sebevědomí, ne?

„Sparťané by při současné formě měli přes Jablonec přejít, nebojím se o ně. Myslím, že kdyby vypadli, nepoznamenalo by je to, před derby máte o motivaci vždycky dokonale postaráno. U Sparty mám jinou starost.“

Jakou?