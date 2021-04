Rébus pro Slavii: kdo do brány. Ve hře až čtyři muži, co řekne Kolář?

Komplikovaná situace mezi slávistickými brankáři, nad nimiž ční obličejová zlomenina Ondřeje Koláře, se ještě více zamotala. Aktuální dvojka, osmnáctiletý Matyáš Vágner, vyloučení v Brně oplakal . Je jasné, že na nedělní derby proti Spartě nebude. A co čtvrteční úvodní čtvrtfinále EL na Emirates Stadium proti Arsenalu? Dostane v Londýně nadějný teenager šanci oklepat se, nebo půjde do akce zkušený Přemysl Kovář? Rébus by mohla vyřešit uzdravující se jednička: Kolář bojuje s časem - i když podle asistenta Houšteckého to s jeho startem proti Arsenalu není tak žhavé.

Do rukavic mu vzhledem k početným absencím spadla nečekaná životní šance. Proto byly smutek a slzy ve tváři čerstvě plnoletého Matyáše Vágnera po sestřelení brněnského Jana Hladíka, za které už v 18. minutě po zásahu VAR viděl červenou kartu, pochopitelné. Třetí soutěžní zápas za áčko Slavie už nedopadl tak dobře jako ten na Rangers (2:0) či s Opavou (4:0)...

„Mrzelo ho to, je to pro něj těžký začátek kariéry,“ vysvětloval náhradník Přemysl Kovář, když plakající talent při odchodu do kabin plácal a něco mu šeptal do ucha. „Bylo to povzbuzení do další práce. Říkal jsem mu, že takových zápasů může být i víc. On to má v hlavě srovnané, bude dobrej.“

Vyloučení znamená automatickou ligovou stopku, tudíž Vágner nezasáhne do nedělního derby proti Spartě. Ještě před ním se nicméně Slavia představí na nádherném Emirates Stadium v rámci čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu.

Ano, přesně tam, kde před čtrnácti lety „sešívaní“ ve skupině Ligy mistrů vyfasovali debakl 0:7. Šedesát tisíc fanoušků sledovalo devadesátiminutový kolotoč, jenž režíroval Cesc Fabregas, Theo Walcott, Alexandr Hleb i střídající Tomáš Rosický. Martin Vaniak jen smutně tahal míče ze sítě.

Nyní je Slavia (ale i Arsenal) kvalitativně někde jinde, čeká se vyrovnanější partie a navzdory prázdnému stadionu další památný večer pro celý český fotbal i samotné účastníky. Silné zážitky, krásné vzpomínky, odměna za celoživotní dřinu. Duel, v němž je i jediná minutka splněným snem.

MOMENTY 25. kola: Sparta nasázela sedm gólů po 22 letech, Krejčí zazářil hattrickem

Připraven i Stejskal

„To víte, že bych si tam chtěl zachytat. Kdo by nechtěl?“ usmál se Kovář, před kterým se na sklonku kariéry překvapivě objevila zřejmě poslední taková možnost. „S trenéry si to zhodnotíme a uvidíme. Ještě se toho může hodně stát, pak na to vlítne ten, kdo na tom bude nejlíp,“ dodal.

Kromě Vágnera a Kováře je již připraven i Jan Stejskal. Ten za Slavii dosud odchytal jen pohárová utkání s Duklou (4:1) a Karlovými Vary (10:3). Do Edenu ale v zimě zamířil z Mladé Boleslavi na tvrdý přestup, což o plánech Štěpána Koláře a Radka Černého, šéfů gólmanů, něco svědčí. Jindřich Trpišovský už nejednou podobně překvapil – a kdy jindy ho pořádně otestovat?

„Uvidíme, je rozdíl mezi Evropou a naší ligou. Máme dva trenéry gólmanů, se kterými asi budeme rozhodovat i podle typologie brankářů, terénu a typu zápasu,“ naznačil sám boss lavičky.

„Pokud nebude fit Kolář, je pro mě jasnou variantou Vágner. Ačkoli mu vyloučení v Brně nepřidalo, realizační tým i hráči jsou schopni vlít mu sebevědomí,“ řekl expert O2 TV Sport a bývalý obránce Antonín Rosa.

Jeho kolega Petr Švancara, někdejší útočník, by preferoval Kováře. „Proč ne? Nezatracoval bych ho, ještě se může hodit. Sice dlouho nechytal, ale má zkušenosti i sebevědomí. Navíc je to správný parťák do kabiny.“

Dost možná nicméně ve finále vše vyřeší sám Ondřej Kolář, což by pro Slavii byla před extrémním programem (šest zápasů za osmnáct dnů) výtečná zpráva. Reprezentant má v klubu takovou pozici, že bude hodně záležet na jeho pocitu. Do lehkého tréninku už se s maskou a helmou zapojil.

„Koli je velký optimista, bojovník, tvrdí, že to chce zvládnout. Má chuť, to je základ. Nějaká šance tam je,“ navnadil Trpišovský fanoušky v neděli. Před pondělním odletem do Londýna naopak trochu krotil optimismus asistent Zdeněk Houštecký: „V tuto chvíli si neumíme představit, že by šel do brány. Ale ještě uvidíme, letí s námi.“