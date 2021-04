Kovář byl připravený nastoupit: Těžké to nebylo. Vágner bude v pohodě

Smíšek kabiny, tvůrce party? Pořád hlavně brankář. Přemysl Kovář (35) musel skočit do zápasu po vyloučení mladíčka Matyáše Vágnera a udržel v Brně (0:0) čisté konto. Moc práce neměl, působil však jistě. „Nebylo to ani tak těžké. I když jsem chytal naposledy loni v květnu v Liberci, s týmem se připravuju každý den. Soupeř neměl moc šancí, abych musel něco ukazovat,“ shrnul remízu.

Jaké to bylo jít tak rychle do akce?

„Náhradní gólman musí vždycky počítat s tím, že se může cokoliv stát a může tam jít hned v první minutě. Byl jsem připravený do toho vstoupit. Nejdřív padla žlutá karta, ale byl jsem si jistý, že se to ještě může změnit.“

Mladý kolega Vágner měl po vyloučení slzy v očích. A vy jste ho utěšoval…

„Jenom ho to mrzelo. Byl to jeho druhý zápas v lize. Akorát jsem ho povzbudil do další práce. Takových situací může zažít víc. On to má v hlavě srovnané. Do dalších utkání bude v pohodě.“

SESTŘIH: Brno - Slavia 0:0. Sešívaní v deseti po Vágnerově vyloučení nováčka nezdolali

A kdo bude chytat příště?

„Uvidíme, na koho trenéra ukáže a jak na tom všichni budou. Kdo na tom bude nejlíp, ten na to vlítne.“

Ztratili jste na hřišti Zbrojovky dva body?

„Samozřejmě. Ale hráli jsme pětasedmdesát minut v deseti. To bylo pro nás těžší. Musím kluky pochválit, jak k tomu přistoupili. Pomohli mi hned při první standardce. Byl to od nás týmový, bojovný výkon. Škoda, že tam něco nespadlo. Bylo by to veselejší. Ale musíme to brát, jak to je. Udělali jsme pro výhru maximum. Jdeme dál.“

Brno - Slavia: Obrovská šance Zbrojovky! Pachlopník ale padl na zem před Kovářem

Brno - Slavia: Kovář skvěle vytáhl Záhumenského ránu do šibenice! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné