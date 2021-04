Srovnání před derby: Slavia ve stresu, Sparta v naději. Co forma a atmosféra?

Jak jsou na tom pražští rivalové před nedělním derby? • FOTO: koláž iSport.cz Na první dobrou to vypadá, že před nedělním derby jsou rivalové z Prahy ve stejném rozpoložení. Na trávníku se jim daří, okupují první dvě pozice ve FORTUNA:LIZE. Zdání klame. Na startu týdne objektivně hůř vychází ze srovnání deníku Sport vedoucí Slavia, kterou zatěžkává únava, zranění klíčových hráčů, ale paradoxně i okolnosti spojené se svátečním duelem Evropské ligy s Arsenalem. Sparta je více v klidu, stresové situace (téměř) řešit nemusí. Až samotná bitva s mistrem ale ukáže, z jakého materiálu letka Pavla Vrby ve skutečnosti je.

FORMA RIVALŮ Slavia Bohatým berou, chudým rozdávají. Specifičnost slávistického počínání v sezoně podtrhla bezgólová plichta v Brně. Ze ztráty s mužstvem, které má orosené čelo z hrozby sestupu, však nelze vyvozovat závěry. I proto, že v základní sestavě chybělo několik stabilních pilířů. Slavia neprohrála sedmatřicet ligových duelů v řadě, řádí v Evropské lize. Její fazona vykazuje známky dokonalosti. Derby má v Edenu, kde je extrémně silná. Se Spartou zde padla naposledy před sedmi lety. Poslední domácí ligová porážka se datuje do srpna 2018, tehdy nezvládla duel s Jabloncem. 32 Tolik měsíců neprohrála Slavia v Edenu. Sparta Odmyslíme-li výpadek v Českých Budějovicích (0:0), má Sparta možná nejlepší formu v celé sezoně. Pod Pavlem Vrbou zbylých šest utkání vyhrála, pouze v jednom případě navíc nenaplnila kvótu alespoň tří nastřílených branek. Naposledy v sobotu sedmi góly rozmetala Teplice. Z Letenských sálá obrovská ofenzivní síla, v jejich hře se snoubí lehkost s radostí. Progres, jakým tým v útočné fázi během relativně krátkého období prošel, je zásadní. Obezřetnost ovšem musí zůstat hlavní mantrou Pražanů. Ty skutečné výzvy na partu kolem Bořka Dočkala stále teprve čekají. 3,14 Tolik branek na zápas v průměru střílí Sparta pod taktovkou kouče Pavla Vrby. SESTŘIH: Sparta - Teplice 7:2. Totální demolice, Krejčí slavil hattrick!

VYTÍŽENOST HRÁČŮ Slavia Extrémní, brutální. Slavia se brodí třemi soutěžemi naráz. Zvládá tuzemskou ligu, MOL Cup i Evropskou ligu. Od startu jara, tedy od poloviny ledna, odehrála osmnáct soutěžních partií! Nejvíce ze všech českých klubů. Hráči se věnují hlavně regeneraci, klasický tréninkový cyklus prakticky neexistuje. Termínově nadupané jaro si navíc deset hráčů „zpestřilo“ účastí na reprezentačních akcích. Lukáš Provod zvládl během necelých tří měsíců hutnou porci devatenácti duelů, odehrál 1587 minut! Podobně jsou na tom Ondřej Kúdela, Jan Bořil a Nicolae Stanciu. Jindřich Trpišovský: „Vrátili se z nároďáku v pět ráno a vyčerpaní. Na některé to dolehlo, přivezli si zranění i extrémní únavu. To jsem ještě nezažil. Ani v přípravě.“ Sparta Faktor, který posílá masivní výhodu na Letnou. Vinou koronavirových problémů Sparta odehrála od 21. února pouze čtyři soutěžní zápasy. Slavia jich za stejný časový úsek nasoukala do nohou deset! To je brutální rozdíl. Letenští jsou čerství, odpočatí, Vrba mohl volnější režim využít k důkladnější práci s týmem. Navíc svým oporám minuty uvážlivě dávkuje. Když bylo v sobotu s Teplicemi rozhodnuto, stáhl po hodině hry Bořka Dočkala, Adama Hložka i Srdjana Plavšiče. Drobným handicapem by mohla být nižší míra rozehranosti, i proto přijde vhod vložený pohárový mač s Jabloncem. Pavel Vrba: „Kalendář se nám trochu narušil, ale nedá se nic dělat. Vždycky je lepší, když máte zápasů víc a jste v tempu.“ Trpišovský po remíze v Brně: Hru komplikoval terén. Rekord? Jediné plus

ATMOSFÉRA V KLUBU Slavia Navzdory výraznému náskoku v lize je nálada ve Slavii ovlivněná stresem a nervozitou. Jak by také ne. Klub stojí před svátečním týdnem vyplněným čtvrteční bitvou na Emirates Stadium a nedělním soubojem o Prahu. Místo, aby si vychutnávala historické dny, řeší uschopnění důležitých person týmu, trvale monitoruje nesmírně citlivé záležitosti spojené s vyšetřováním údajného rasistického incidentu Ondřeje Kúdely a netrpělivě vyčkává čtvrteční verdikt ohledně snížení trestu pro Abdallaha Simu. Na jeden klub až příliš mnoho věcí, které výrazně narušují koncentraci… Jindřich Trpišovský: „Měli jsme před Brnem hodně negativních momentů, ať už to byla únava, zranění, pak vyloučení, ale jsme rádi, že jsme to ustáli a rekord udělali.“ Sparta Lehký optimismus spojený s vysokými očekáváními. Sparta je v pohodě, výsledkově i herně se jí vede, zpoza Letné míří do fotbalových kuloárů zvěsti, že si hráči nemohou tréninky pod Pavlem Vrbou vynachválit. Velkou úlevou pro všechny byl návrat Adama Hložka, v životní fazoně šlape Ladislav Krejčí mladší, do dobré fotbalové nálady se dostali i Bořek Dočkal, Srdjan Plavšič a další. Přehnanou euforii byste ale ve sparťanském táboře hledali marně. Poučeni z minulosti rudí vědí, jak může být podobně upokojivý výchozí stav pomíjivý. Následující dva týdny řeknou o současné Spartě mnohem víc. Pavel Vrba: „Bude to zkouška. Dvakrát máme Jablonec, Slavii, čeká nás utkání s Plzní. To jsou zápasy, které pro nás budou hodně důležité. Ukáže se, jestli kroky, které děláme, jsou správné.“ SESTŘIH: Brno - Slavia 0:0. Sešívaní v deseti po Vágnerově vyloučení nováčka nezdolali

ZDRAVOTNÍ STAV Slavia Momentálně je na sekretariátu Edenu odevzdáno šest neschopenek. Dlouhodobě zranění jsou David Hovorka s Ibrahimem Traorém, do kupy se dává gólman Jan Stejskal. To jsou lapálie, mnohem horší je ale nečitelný stav dvou velkých hvězd – Ondřejů Koláře a Kúdely. U prvního existuje naděje na návrat za pomoci kevlarové masky, druhý je unavený fyzicky i psychicky, po ráně od Garetha Balea má navíc zhmožděný nos… A minimálně pro duel s Arsenalem je mimo i Simon Deli. Dobrá zpráva? Vrátil se Petr Ševčík. V dvouzápasovém trestu je Abdallah Sima. Klub se proti jeho výši odvolal. 18 Tolik dní uplynulo od děsivého střetu Ondřeje Koláře s Kemarem Roofem. Sparta Nebyla by to Sparta, kdyby neměla relativně zaplněnou marodku. Na její poměry to ale ještě není taková pohroma. Dlouhodobě mimo hru jsou útočníci Lukáš Juliš s Liborem Kozákem, po operaci kolena pokračuje v rekonvalescenci stoper Lukáš Štetina.Čerstvě vypadl na tři týdny další střední obránce Dávid Hancko, nejistota panuje nad možným startem Ladislava Krejčího staršího. Nepříjemné ztráty, ovšem ne fatální. Vrba má pořád kde brát, navíc už může využít i uzdraveného Davida Moberga Karlssona. Důležité bude, aby se během týdne počet absentérů nerozrostl. 5 Tolik hráčů z pravidelné rotace má Sparta aktuálně na marodce. MOMENTY 25. kola: Sparta nasázela sedm gólů po 22 letech, Krejčí zazářil hattrickem