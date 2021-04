iSport podcast: Krejčí jako Souček? Potenciál na Anglii má. Srovnání ale kulhá

Je to jméno, které rozděluje minimálně slávistickou a sparťanskou obec. Ladislav Krejčí mladší proti Teplicím i předtím na malém Euru ukázal potenciál a jeho výkony vzbuzují velké otázky: je to hráč, který opravdu má na velké angažmá v zahraničí, anebo k tomu nemá dostatečné rychlostní předpoklady? Měl by se výhledově přesunout na pozici stopera, anebo může uspět i jako záložník? Co ještě musí udělat pro to, aby se dostal na vrchol svých možností?