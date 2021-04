První komentátorky pro derby. Brácha se chytal za hlavu, říká Schicková

Když se influencerka a modelka Kristýna Schicková před bratrem Patrikem zmínila, že bude komentovat největší zápas v české lize, reprezentační útočník se nejdřív smál. Nakonec ale zvážněl: „Držím ti palce.“

„Budeme to potřebovat,“ poví bývalá tenistka a televizní expertka Klára Janáčková. I ona bude v Edenu sedět za komentátorským pultíkem se sluchátky a mikrofonem. Historická premiéra ženského komentáře derby se blíží.

Dámy, co s vámi dělá pohled na kalendář?

Schicková: „Nervózní zatím nejsme. V týdnu se budeme dál připravovat, potřebujeme si ještě osahat třeba práci s monitorem. Stres přijde asi až v den D, až dorazíme na stadion, odkud jsme ještě nepracovaly. Navíc na nás bude namířená kamera, takže budeme muset vypadat hezky a nedělat grimasy.“

Janáčková: „To bude hlavně pro mě problém.“ (usmívá se)

Schicková: „Láká mě nová zkušenost, je to velká výzva. Chci, aby diváci měli možnost dozvědět se něco ze zákulisí nebo další detaily, na které v klasickém chlapském komentáři není prostor.“

Janáčková: „Taky se moc těším. Myslím, že nás po delší době čeká vyrovnané derby, víc než za poslední tři nebo čtyři roky. Může to být zajímavý, ofenzivní fotbal.“

Jak dlouho se už chystáte?

Janáčková: „Tři týdny. S Kristýnou jsme se poprvé viděly před dvěma týdny a od té doby se snažíme trénovat společně. Obě jsme matky a já poměrně často komentuju tenis, ale snažíme se udělat maximum pro to, aby diváci dostali nový pohled na derby. Obavy trochu mám, bude to něco jiného než komentovat tenis. Hlídat pohyb dvaadvaceti hráčů na hřišti bude těžší než sledovat dva tenisty ze studia, odkud běžně komentuju turnaje WTA.“

Schicková: „Naštěstí máme skvělé trenéry Tomáše Radotínského a Petra Svěceného, i díky nim se můžeme každý den zlepšovat.“

Jak máte rozdělené role?

Janáčková: „Já budu víc komentovat hru, protože na fotbal koukám častěji než Kristýna. Ona má zase blíž k zákulisním informacím. Fotbalem je odkojená: bratr je reprezentant, manžel bývalý fotbalista (někdejší útočník Sparty či Jablonce Lukáš Třešňák). Můžeme se dobře doplňovat, a kdybychom díky našemu komentáři přitáhly k fotbalu víc žen, byly bychom za to rády.“

Překvapila vás nabídka komentování derby?

Schicková: „Překvapilo mě to, zároveň jsem ale chápala tu myšlenku. Jsem spojována s mým bráchou Páťou a mám specifické složení sledujících na sociálních sítích. Třeba ženy, které fotbal zatím tolik nezajímá, ale můžeme se je snažit přetáhnout do fotbalového, většinově chlapského prostředí.“

Janáčková: „Taky mě překvapilo, když mi Petr Svěcený zavolal. Ale kluci v televizi o mně vědí, že fotbal sleduju a často na něj chodím. Jsem sportovkyně a ženám v mojí bublině se fotbal líbí a sledují ho, ale celkově to tak v Česku není. Rádi bychom to společně změnili.“

Schicková: „Mimochodem, s Páťou jsem to nekonzultovala. V první chvíli se smál a chytal se za hlavu, ale pak mi popřál hodně štěstí a říkal, že doufá, že si vybrali tu pravou.“

Kláro, cítíte se díky komentování tenisu jistější?

Janáčková: „Možná mi to může trochu pomoct, ale tenis je odlišná disciplína. Jsem ráda, že budu mít vedle sebe Kristýnu, přinese do toho něco ze sebe.“

Schicková: „Nečekejte ale, že to z mojí strany bude extrémně odborné. Ve fotbale jsem vyrůstala odmala, ale několik let jsem žila v zahraničí a kvůli rozdílným časovým pásmům jsem českou ligu nesledovala. Vezmu to z jiného než jen z čistě fotbalového hlediska, tím by to pro diváky mohlo být zajímavé.“

Kde sbíráte informace?

Schicková: „Třeba na sociálních sítích, kde se můžu spojit s hráči napřímo a zeptat se na konkrétní otázky. Jelikož jsem holka a Páťova sestra, myslím, že u nich mám větší šanci, než kdybyste se ptal vy nebo jiný klasický novinář.“

Janáčková: „U nás v rodině byl fotbalistou strejda, který i trénoval. Možná jsem na fotbal začala koukat ještě dřív, než jsem začala hrát tenis. V posledních letech po narození dětí jsem fotbal tolik nesledovala, ale teď jsem se do toho znovu ponořila. Dokonce mám svůj oblíbený tým, sleduju ho pravidelně.“

Který to je?

Janáčková: „To bych teď nechtěla prozrazovat. Jinak se v posledních dvou týdnech snažím nakoukávat různé zápasy, abych si doplnila mezery.“

Schicková: „Taky ses předtím dívala spíš na pohádky?“

Janáčková: „U nás doma se na pohádky moc nedostane, v televizi hodně jede sport. Teď se to hodí: já nakoukávám zápasy a ty projíždíš sociální sítě.“

Čistě teoreticky, uvažovaly byste po derby i o komentování dalšího zápasu?

Schicková: „Proč ne? Kdyby naše práce měla dobrou odezvu a líbila se divákům i televizi, tak klidně.“

Janáčková: „Taky bych do toho ještě šla. O mně se v redakci ví, že sport sleduju hodně a ráda bych komentovala i něco jiného než tenis. Těší mě, že si poprvé můžu vyzkoušet fotbal.“

A jak podle vás derby dopadne?

Schicková: „Dovolím si tipnout remízu 1:1. Sparta je teď v herní pohodě, bude si věřit a má velkou motivaci uspět. Zato Slavii čeká náročné cestování a čtvrteční zápas na Arsenalu.“

Janáčková: „Sparta je pod koučem Vrbou v laufu, hlavně v ofenzivě se jí daří jako už dlouho ne. A Slavia? Klíčové bude, zda bude chytat Ondřej Kolář, to může být rozdílový faktor. Pokud bych si měla tipnout přesný výsledek, řeknu 3:2 pro slávisty.“

Očima kolegy: Tohle nemají ani v Anglii „Když sleduji anglický fotbal, s ženskými komentátorkami a expertkami ve studiu se setkávám naprosto běžně. Ani tam jsem však ještě neslyšel komentátorský tandem složený z žen. Proto jsme museli vymyslet, jak se rozdělí úlohy. Klára jako zkušená komentátorka bude provázet hrou, Kristýna by ji měla doplňovat zajímavými informacemi a postřehy, třeba pikanteriemi ze sociálních sítí. Jako žena z fotbalové rodiny ví i to, co my ani netušíme. Radil jsem jim, aby se svědomitě připravily a dohodly se, jakým způsobem se budou střídat. Oproti běžnému komentáři obohatí naši nabídku o jiný pohled na fotbal, na samotné hráče a trenéry. Během zkoušek si rozuměly a vyhověly si, což u nové dvojice vůbec není jednoduché. Důležité je, aby to přenesly i do přímého přenosu, kde nikdo netuší, co se může stát. Já ale věřím, že to zvládnou.“ - Tomáš Radotínský, komentátor O2 TV Sport